TP.HCM: Truy nã gã thợ xăm đánh chém người trong đêm

Theo điều tra, tối 15/7, Tú cùng bạn là Huỳnh Hữu Toàn ăn nhậu ở quận 12. Sau khi ngà ngà say, Tú cùng Toàn chở nhau về nhà ở phường 5, quận Gò Vấp. Sau đó, cả hai đi qua phà An Phú Đông, quận 12. Khi đó, Tú nói lớn tiếng nên anh Nguyễn Tuấn Kiệt nhắc nhở và 2 bên cự cãi với nhau...

Vừa qua phà, Tú nói người bạn đuổi theo anh Kiệt ra đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp chặn xe. Sau đó, Tú dùng tay đánh anh Kiệt và dùng đũa trong quán ăn bên đường đâm anh Kiệt khiến anh này bị thương phải vứt xe bỏ chạy bộ.

Một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) thấy vậy nên can ngăn, Tú lớn tiếng chửi bới dẫn tới cự cãi đánh nhau. Một lúc sau, Tú đi bộ về nhà rủ Toàn đi kiếm nam thanh niên trên nói chuyện. Tú lấy 1 con dao của tiệm bánh mì trên đường Dương Quảng Hàm thủ trong người rồi lên xe Toàn chở đi.

Công an phát lệnh truy nã toàn quốc với Nguyễn Trần Thanh Tú.

Cả hai đi tới đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, thấy anh Huỳnh Trung ngồi ăn cùng người thân. Tú nghĩ anh Trung là nam thanh niên đã can ngăn trước đó nên xông vào chém vào người này khiến nạn nhân bị thương. Người thân anh Trung can ngăn cũng bị Tú chém bị thương.

Công an có mặt khống chế Tú và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại cơ quan công an, Tú thừa nhận hành vi đánh chém anh Kiệt, anh Trung và người thân anh Trung.

Quá trình điều tra và kết quả giám định tỉ lệ thương tật các nạn nhân, công an xét thấy hành vi Tú có tính chất côn đồ, gây thương tích, nguy hiểm cho nhiều người, nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tú về tội "cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khoẻ người khác". Tuy nhiên, Tú đã bỏ trốn. Công an quận Gò Vấp ra quyết định truy nã Tú trên toàn quốc.