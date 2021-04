Trồng cần sa trên sân thượng

Thời gian gần đây, dư luận thật sự hoang mang, lo lắng khi thấy các địa phương trên cả nước liên tục phát hiện, xử lý những trường hợp người dân trồng cây cần sa trái phép trong vườn nhà, các khu ruộng, nương, rẫy do gia đình quản lý hoặc trên đất thuê, mướn của các hộ khác.

Hình thức chủ yếu của các đối tượng là trồng lén lút cây cần sa trong góc vườn kín, nơi người ngoài khó quan sát, phát hiện hoặc trồng trà trộn cùng với các giống cây khác có đặc điểm gần giống với cần sa trên cùng thửa đất. Cá biệt, có hộ trồng cả trên ban công, sân thượng, trong các thùng sốp, với số lượng nhỏ, dưới vỏ bọc là "trồng rau sạch"!?



Mục đích, phương thức trồng của các đối tượng khác nhau, song, khi bị phát hiện, xử lý, hầu hết họ đều khai chung nội dung là do không biết đó là cây cần sa; do người nhà mua nhầm giống; thậm chí có hộ là người dân tộc thiểu số còn khai rằng có người thuê nên họ trồng, chăm sóc để lấy tiền công mà không biết đó là cây gì?! Dù khai thế nào chăng nữa thì hiện tượng trong thời gian ngắn mà liên tục phát hiện các vụ việc trồng cần sa trái phép vẫn là điều hết sức lo ngại, đáng báo động. Bởi vì, việc trồng cây cần sa là hành vi bị nghiêm cấm theo luật hình sự, do đây chính là nguyên liệu đầu vào chủ yếu để sản xuất ma túy.

Qua theo dõi kết quả xử lý một số vụ việc trồng cần sa trái phép, cho thấy, cơ quan chức năng hầu hết chỉ nhắc nhở, tuyên truyền, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm. Vì họ hầu hết mới vi phạm lần đầu, số lượng cây cần sa trồng chỉ ở mức nhỏ, chưa đến mức phải xử phạt tù. Nhưng biết đâu, lợi dụng cách xử lý đó mà các đối tượng tổ chức trồng cần sa trái phép nghiên cứu, tìm cách chia nhỏ số lượng cây trồng, thuê nhiều đối tượng khác nhau trồng nhằm trốn tránh pháp luật thì sao?

Trước sự phức tạp trong khâu phát hiện, xử lý, thiết nghĩ, điều quan trọng hiện nay là phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, giúp người dân hiểu rõ mối nguy hại của cần sa cũng như hệ lụy của ma túy mang lại. Cán bộ cơ sở, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực hẻo lánh, nơi trình độ dân trí thấp, đời sống người dân còn khó khăn phải thường xuyên gặp gỡ, hướng dẫn người dân cách phân biệt cây cần sa, thuốc phiện với các loại cây trồng khác để không vô tình tiếp tay cho kẻ xấu trồng, chăm sóc loại cây "chết người" này. Cùng với đó, các cơ quan chức năng địa phương phải rốt ráo vào cuộc, tích cực kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp hộ dân trồng cây cần sa dưới mọi hình thức, xử lý từ trong "trứng nước", tránh để tạo thành phong trào tại khu vực, địa bàn mình quản lý.

Về phía mỗi người dân, cần phải nhận thức đúng đắn hành vi trồng cần sa, cây thuốc phiện là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm minh, không thể bao biện với bất cứ lý do nào. Không chỉ vậy, hành động trồng, chăm sóc, buôn bán cây cần sa trái phép và các sản phẩm chiết xuất từ nó là hoạt động nguy hiểm, làm hủy hoại thân thể con người, góp phần tàn phá cộng đồng, xã hội.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, thỉnh thoảng, chúng ta lại đọc được những thông tin đau xót do hệ lụy của ma túy, các chất gây nghiện tổng hợp gây ra. Điển hình như gần đây là vụ việc xảy ra tại Hà Nội, một kẻ "ngáo đá" đã dùng viên gạch đập nhiều nhát vào đầu nữ công nhân vệ sinh đang làm nhiệm vụ trên đường, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ dù không hề quen biết, thù oán đối tượng. Hay trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ việc thương tâm khi kẻ "nghịch tử" do "ngáo đá" tưởng mẹ, dì, bà ngoại là robot nên đã ra tay đâm chết cả ba người ruột thịt của mình. Không chỉ có hai vụ việc đau lòng trên, còn rất nhiều các vụ án thương tâm khác do người sử dụng ma túy gây ra, và càng nhức nhối hơn khi các vụ việc đó chưa có biểu hiện dừng lại.

Vì vậy, đã đến lúc, chúng ta không thể thờ ơ, coi việc đột nhiên xuất hiện hàng loạt các vụ việc người dân trồng cây cần sa trong khu vườn, nhà riêng của mình là bình thường nữa. Đã đến lúc cần báo động khẩn cấp, coi việc trồng trái phép cây cần sa là sự tiếp tay cho tội phạm về ma túy. Hơn lúc nào hết, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các cán bộ phụ trách địa bàn, khu vực và mỗi người dân, chúng ta hãy cùng chung tay vào cuộc ngay từ bây giờ để dẹp bỏ tình trạng trồng cần sa trái phép, qua đó tích cực phòng, chống hiệu quả các hoạt động tội phạm về ma túy, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội lành mạnh, văn minh.