Trung Quốc đưa ra cảnh báo về 'cách mạng màu'

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev (phải) và Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bày tỏ sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác song phương. Ảnh: Chinese Intelligence

Sau cuộc gặp với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Nur-Sultan vào hôm 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã đưa ra "triển vọng tương lai tươi sáng" của quan hệ song phương, đồng thời đề cập đến mối đe dọa do sự can thiệp của nước ngoài.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài cố tình xúi giục một 'cuộc cách mạng màu' ở Kazakhstan, bên cạnh đó Bắc Kinh cũng ủng hộ Kazakhstan thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội", ông Ngụy nói, trích dẫn từ Bộ Quốc phòng. "Chúng ta phải cảnh giác với một số cường quốc can thiệp và phá vỡ an ninh của Trung Á".

Cách mạng màu (Colour revolution) là thuật ngữ chỉ các cuộc bạo lực chính trị có tổ chức, chính biến phi vũ trang ở quốc gia có chủ quyền nhằm lật đổ nhà nước đương nhiệm, gây ra khủng hoảng chính trị, đồng thời lập ra bộ máy cầm quyền mới của lực lượng đối lập.

Mặc dù Bộ trưởng không nêu chi tiết, nhưng nhận xét của ông được đưa ra vào khoảng ba tháng sau khi các cuộc biểu tình lớn nổ ra ở Kazakhstan, nguyên nhân ban đầu được cho là bởi giá nhiên liệu tăng. Biểu tình ôn hòa trở nên bạo lực trong vài ngày hồi tháng 1/2022, khiến ít nhất 225 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh và hàng nghìn người khác bị thương.

Tình trạng bất ổn tại Kazakhstan đã thúc đẩy việc triển khai Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu, tổ chức đã cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến đất nước theo yêu cầu của ông Tokayev và cuối cùng đã giúp dập tắt bạo lực. Trước sự bất bình của những người biểu tình, chính phủ đã sa thải một số quan chức cấp cao và tuyên bố sẽ thực hiện một loạt cải cách kinh tế và chính trị, bao gồm cả việc khôi phục các biện pháp kiểm soát giá nhiên liệu trước đây.

Tổng thống Kazakhstan tuyên bố hàng chục nghìn "khủng bố được đào tạo ở nước ngoài" đứng đằng sau cuộc bạo động, lập luận rằng các lực lượng này muốn thực hiện cuộc đảo chính cho một quốc gia khác, mặc dù ông không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc này.

Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết các cuộc biểu tình do "ba thế lực độc ác" là chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa ly khai thúc đẩy, đồng thời đề nghị lực lượng an ninh của Bắc Kinh hỗ trợ. Mặc dù Kazakhstan thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải do Trung Quốc lãnh đạo và có quyền yêu cầu hỗ trợ an ninh từ các quốc gia thành viên, nhưng nước này đã không làm như vậy trong thời gian bất ổn hồi tháng 1/2022.