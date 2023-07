Trung Quốc: Nơi lũ lụt cuốn trôi ô tô, nơi quay quắt vì nắng nóng kỷ lục

Đợt mưa mới nhất bắt đầu từ giữa tuần qua. Trận mưa từ đêm 30/6 đến sáng 1/7 trút xuống khu vực Xiangxi ở Hồ Nam với lượng mưa 314,5 mm làm ngập quận Baojing lúc 2 giờ chiều, phá vỡ kỷ lục địa phương - báo chí Trung Quốc cho biết.



Các con đường ở khu vực Xiangxi đã biến thành những dòng sông chảy xiết cuốn trôi hàng chục phương tiện. Lính cứu hỏa đã sử dụng dây thừng và xuồng cao su để giải cứu những cư dân bị mắc kẹt, các video lan truyền trên mạng Weibo của Trung Quốc cho thấy.

Mưa lũ cuốn trôi ô tô ở Hồ Nam. Ảnh cắt từ video. Ảnh: CGTN.

Lũ lụt cũng gây ra lở đất và lở đất ở quận Guzhang gần đó, gây thiệt hại cho nhà cửa và mùa màng, chặn đường và làm gián đoạn giao thông, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.

Trung Quốc gần đây đã phải chịu đựng cùng lúc cả mưa lớn và nhiệt độ nóng bức kéo dài, gây thiệt hại cho nông nghiệp và tiêu thụ điện năng. Ngày càng có nhiều cảnh báo về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu ở Trung Quốc.

Tại Hồ Nam liên tục xảy ra các đợt mưa xối xả từ 16/6 trở lại đây. Một số nhánh của sông Tương Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử chảy qua Hồ Nam, cũng đã chứng kiến lũ lụt ngắn hạn, với mực nước vượt quá mức cảnh báo. Một số khu vực ở Hồ Nam đã xảy ra lũ cuốn và sạt lở đất.

Đợt mưa lớn cách đây một tuần đã khiến hơn 276.000 người ở tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng, đồng thời gây thiệt hại cho hơn 16.400 ha cây trồng với nhiều ngôi nhà bị sập hoặc hư hại.

Trong bối cảnh ứng phó kịp thời với những trận mưa lớn, chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp cần thiết để di dời hàng chục nghìn cư dân đến các khu vực an toàn hơn.

Người dân tự bảo vệ mình trong cái nắng ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó các khu vực ở phía đông bắc Trung Quốc đang trong đợt nắng nóng lịch sử, với hàng trăm trạm thời tiết báo cáo mức cao kỷ lục trong tháng Sáu. Ngày 22/6, thủ đô Bắc Kinh quan sát thấy nhiệt độ 41,1 độ C (106F), mức cao kỷ lục trong tháng và lần đầu tiên nhiệt độ cao hơn 40 độ C được quan sát thấy kể từ năm 2014. Cùng ngày, thành phố Thiên Tân báo cáo 41,4 độ C , một kỷ lục mọi thời đại mới cho bất kỳ tháng nào.

Cục thời tiết quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về say nắng vào giwã tháng Sáu, sớm hơn gần hai tuần so với các năm trước. Các nhà chức trách đã khuyến cáo người dân tạm dừng các công việc ngoài trời vào giữa ngày, khi nhiệt độ lên cao nhất.

Nhiệt độ cao cũng dẫn đến áp lực gia tăng đối với lưới điện, với nhu cầu tăng hơn 20% được báo cáo tại Thiên Tân vào ngày 15/6 so với năm ngoái.

Nhiệt độ ở phía đông bắc Trung Quốc sẽ duy trì ở mức cực đoan trong tuần tới, với mức cao nhất được dự báo là 40-42 độ C mỗi ngày ở nhiều nơi.