Ukraine chuẩn bị 7 thỏa thuận an ninh song phương mới, đặc biệt với Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy sau khi cả hai cùng phát biểu tại Cung điện Mariinsky trong chuyến thăm không báo trước ở Kiev, Ukraine, ngày 20/2/ 2023. Ảnh Reuters

Trong bài phát biểu đêm 1/5, Tổng thống Ukraine Zelensky nói: "Chúng tôi đang chuẩn bị 7 văn kiện an ninh mới cho đất nước chúng tôi - các thỏa thuận an ninh song phương, bao gồm cả thỏa thuận an ninh với Mỹ".

Ông nói rõ rằng các dự thảo của một số thỏa thuận an ninh đã sẵn sàng và bày tỏ hy vọng rằng chúng sẽ trở thành sự hỗ trợ cho Ukraine trong vòng vài năm tới "trong khoảng thời gian cho đến khi chúng tôi gia nhập NATO".

Ông Zelenskyy nói thêm: “Chúng tôi đang lấp đầy các dự thảo thỏa thuận với những cơ hội mạnh mẽ hơn cho Ukraine và vì an ninh chung của chúng tôi với các đối tác. Rõ ràng, bất kỳ biện pháp tăng cường bảo vệ nào của chúng tôi chống lại khủng bố Nga đều được ưu tiên đặc biệt”.

Cho đến nay, Ukraine đã ký các thỏa thuận an ninh song phương với 9 quốc gia, trong đó Latvia là quốc gia cuối cùng trong số đó. Dự kiến một thỏa thuận như vậy cũng sẽ được ký kết với Na Uy. Hầu hết người Ukraine tin rằng việc ký kết các thỏa thuận song phương trong lĩnh vực an ninh sẽ giúp Kiev chống lại "sự xâm lược toàn diện" của Nga.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."

Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với "sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền", trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Moscow lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Nga.