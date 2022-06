Ướp thịt nướng với những gia vị này, đảm bảo khi nướng thơm ngon bất bại

Hôm nay, Dân Việt hướng dẫn bạn cách ướp thịt nướng thơm ngon tuyệt đỉnh.

Thịt heo nướng từ lâu đã vô cùng quen thuộc và được nhiều người yêu thích. Với lớp mỡ vàng óng ánh bắt mắt cùng với hương vị cuốn hút đến mê người, thịt heo nướng chính là món ăn lý tưởng cho những bữa tiệc gia đình đầm ấm.

Cách ướp thịt nướng: Nên để thịt ngấm gia vị 2-3 tiếng trước khi nướng

Bí quyết của món thịt nướng ngon nằm ở công đoạn tẩm ướp gia vị. Nắm được công thức ướp thịt nướng sau đây, đảm bảo bạn sẽ có món thịt nướng chuẩn vị:



*Những gia vị không thể thiếu khi ướp thịt nướng

- Hành khô băm nhuyễn

- Sả băm nhỏ

- Lá mắc mật thái nhỏ

- Riềng xay

- Tỏi băm nhuyễn

Cách ướp thịt nướng: Nướng thịt trên than củi là ngon nhất

- Mắm tôm

- Hạt mắc khén

- Bột ngọt

- Tương bần

- Đường đỏ

Cách ướp thịt nướng:

Thịt ướp là ba chỉ thái dày khoảng 2cm hoặc lòng lợn, khấu đuôi. Bạn hãy trộn các gia vị trên vào với thịt rồi để thịt ở ngăn mát tủ lạnh ít nhất trong 2 – 3 giờ. Nếu để được trong ngăn mát tủ lạnh cả ngày thì càng tốt.

Cách ướp thịt nướng: Nếu không có than củi có thể dùng nồi chiên không dầu

Ướp thịt nướng như vậy, gia vị sẽ ngấm đều vào thịt.

Lưu ý: hỗn hợp ướp này các bạn cũng có thể ướp thịt ba chỉ để rang cháy cạnh cũng rất ngon.

* Nướng: trên than củi thì ngon nhất và nên để cách than hồng tầm 20cm và lật giở thường xuyên. Nếu không có than củi thì có thể nướng nồi chiên không dầu với mặt 1 là 15-18 phút, mặt 2 là 12 phút và nhiệt là 200 độ C

Cách ướp thịt nướng: Gia vị sẽ ngấm đều và cho thịt nướng hương vị thơm ngon

* Thưởng thức: Thái lát mỏng làm món cuốn với rau xà lách, rau thơm, bún rối, củ quả chẻ

* Nước chấm: ai khéo tay thì làm sốt me và nước mắm chấm. Nếu không thì cứ bột canh, tiêu, ớt, quất, hạt rổi mà chấm cũng ngon.

Cách ướp thịt nướng: thưởng thức thịt nướng với bún sẽ rất ngon

Chúc các bạn thành công khi ướp thịt nướng và thưởng thức chúng.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nguyễn Thắng thực hiện