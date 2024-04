Va chạm với xe tải lúc rạng sáng, người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Đến hơn 12h ngày 19/4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B).

Va chạm với xe tải có in dòng chữ "Bách Hóa Xanh" lúc rạng sáng tại giao lộ đường số 2 - đường số 5 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) , người đàn ông nhập viện trong nguy kịch. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, xe máy mang biển số TP.HCM do người đàn ông ngoài 40 tuổi cầm lái, chạy trên đường số 7 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng từ đường số 2 về đường số 4. Khi xe qua giao lộ đường số 2 - đường số 5 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) một đoạn thì xảy ra va chạm với xe tải in dòng chữ "Bách Hóa Xanh" biển số 51D - 649.xx chạy hướng ngược lại đang rẽ trái qua đường để vào kho xưởng.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy gãy gập bể nát phần đầu, nhiều bộ phận văng ra khắp đường. Các hàng hóa là thực phẩm được người đàn ông chở theo trên xe cũng bị đổ vỡ. Người đàn ông bị thương nặng, được bảo vệ khu công nghiệp hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an quận Bình Tân sau đó có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra. Đồng thời, công an cho niêm phong hai phương tiện liên quan trong vụ tai nạn và cho xe cứu hộ di dời ra khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải cũng như danh tính người đàn ông gặp nạn đang được công an điều tra, xác minh làm rõ.