Văn Phú - Invest giành cú đúp giải thưởng tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2022-2023

Văn Phú – Invest liên tục được xướng tên ở loạt giải thưởng lớn

Ngày 10/3/2023, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức sự kiện thường niên Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần III và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2022-2023.

Tại Lễ vinh danh, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) được xướng tên ở hai hạng mục giải thưởng quan trọng đó là: Top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất năm 2022 dành cho dự án Grandeur Palace - Giảng Võ và Top 10 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tiềm năng nhất năm 2023 cho Tổ hợp nghỉ dưỡng Vlasta - Sầm Sơn.

Dự án Grandeur Palace – Giảng Võ lọt Top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất

Lễ vinh danh là kết quả chương trình bình chọn, xếp hạng các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ bất động sản dẫn đầu năm 2022-2023 do Reatimes và VIRES tổ chức, được bình chọn bởi hơn 1.000.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn cùng Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo, các chuyên gia trong lĩnh vực: Kinh tế, luật, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Được biết, trước đó dự án Grandeur Palace - Giảng Võ đã từng đạt giải thưởng "Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất tại Hà Nội 2020" (Best Luxury Condo in Hanoi 2020) & giải thưởng "Dự án có thiết kế kiến trúc tốt nhất" (Best Housing Architectural Design)" do PropertyGuru Việt Nam trao tặng. Còn dự án Vlasta - Sầm Sơn cũng được vinh danh ở hạng mục "Best Waterfront Housing Development" (Dự án nhà ở tiệm cận sông, suối, hồ, biển tốt nhất) tại Lễ vinh danh PropertyGuru Vietnam Property Award 2022.

Những dự án tâm huyết làm nên thương hiệu Văn Phú – Invest

Thành công của Văn Phú - Invest đến từ sự khác biệt trong phát triển sản phẩm. Với sứ mệnh "Chuyên tâm tạo giá trị sống", Văn Phú - Invest dành nhiều thời gian nhất cho khâu nghiên cứu trước khi hình thành nên sản phẩm. Theo đó, các yếu tố liên quan đến địa hình, khí hậu, cảnh quan, thực vật, văn hóa truyền thống, văn hóa ở, lối sinh hoạt của người dân tại nơi thực hiện dự án sẽ quyết định nên kiến trúc và loại hình sản phẩm. Nhờ đó, các dự án của Văn Phú - Invest dù trong cùng một phân khúc nhưng ở các vị trí khác nhau sẽ có kiến trúc khác nhau, không chỉ được khách hàng đánh giá cao về thiết kế thông minh, gần gũi thiên nhiên mà còn được ghi nhận bởi tính sáng tạo trong việc lưu giữ và bảo tồn văn hóa.

Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến dự án Vlasta – Sầm Sơn vời thiết kế mô phỏng hình tượng cá voi, nhằm bảo tồn và tôn vinh di tích đền thờ cá ông nằm trong khu quần thể. Dự án có tổng diện tích 25.59 ha cung cấp gần 600 sản phẩm, tọa lạc tại vị trí đắt giá trung tâm phía Nam Sầm Sơn. Vlasta – Sầm Sơn có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm và sáng tạo của chủ đầu tư Văn Phú - Invest đối với việc phát triển mô hình đô thị biển và du lịch nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đón sóng phát triển bất động sản du lịch, đặc biệt là bất động sản ven biển.

Mỗi loại hình sản phẩm sản phẩm Shophouse, Shop Villa, Shoptel tại đây như một nét chấm phá vào bức tranh tổng thể hoàn chỉnh của Vlasta – Sầm Sơn. Thêm vào đó, cuộc sống tại Vlasta – Sầm Sơn còn được cộng hưởng bởi hàng chục tiện ích mang tính nghệ thuật đương đại như: Quảng trường Đại Dương, Bách Thảo Viên, Quảng trường ánh sáng, Trung tâm Văn hoá biểu tượng Cá Ông, Khu thể thao mặt nước…đáp ứng trọn nhu cầu vui chơi, giải trí của khách hàng.

Dự án Vlasta – Sầm Sơn lọt Top 10 dự án BĐS du lịch, nghỉ dưỡng tiềm năng

Trong khi Vlasta – Sầm Sơn khẳng định vị thế của Văn Phú - Invest ở thị trường bất động sản tỉnh thì Grandeur Palace - Giảng Võ lại là dự án định hình vị thế của chủ đầu tư tại thủ đô Hà Nội. Grandeur Palace - Giảng Võ có thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng đến từ thác Bản Dốc, bản giao hưởng 4 mùa, kết hợp cùng lối kiến trúc tân cổ điển phương tây xa hoa.

Sở hữu diện tích 9024,8m² với 32 căn biệt thự truyền cảm hứng bởi kiến trúc Châu Âu, tòa nhà 22 tầng với 78 căn hộ cao cấp và 06 căn hộ thông tầng tọa lạc trên tầng 19 và 20, Grandeur Palace – Giảng Võ tạo nên dấu ấn kiến trúc tại trung tâm thủ đô. Có thể nói tại Grandeur Palace - Giảng Võ, Văn Phú - Invest đã chứng tỏ vị thế của chủ sở hữu, đồng thời khẳng đinh giá trị an cư và đầu tư, cũng như tích lũy cho thế hệ tiếp nối.

Có thể nói, sau 20 năm xây dựng và phát triển, Văn Phú – Invest đã ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản Việt. Hiện nay, doanh nghiệp này cũng đang sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá và khẳng định vị thế trong nước và quốc tế.