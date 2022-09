Ngày 12/9, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can gồm: Trần Thế Anh (SN 1986), Phan Thị Vực (SN 1992), Nguyễn Thị Thanh Dung (SN 1985), Vương Văn Quân (SN 1995), Văn Nguyễn Thành Đạt (SN 2000), cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Văn Hùng (SN 1997, trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Cướp giật tài sản", theo quy định tại Điều 171 BLHS.



Vụ dàn cảnh cướp tiền của người phụ nữ trước cửa ngân hàng do 6 đối tượng thực hiện

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 9/2021, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Thế Anh quen biết với chị D.T.G. (SN 1986, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Thời điểm này, chị G. đang thuộc đối tượng bị nợ xấu không làm thủ tục vay tiền ngân hàng được. Do đó, chị G. đã nhờ Thế Anh đứng tên giúp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm hồ sơ vay số tiền 500 triệu đồng cho chị tại một ngân hàng chi nhánh tỉnh Đắk Lắk. Theo thỏa thuận, chị G. sẽ trả công cho Thế Anh số tiền 40 triệu đồng. Đến tháng 11/2021, chị G. tiếp tục nhờ Thế Anh đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chị mua để làm thủ tục vay số tiền 1 tỷ đồng.

Theo đó, chị G. thỏa thuận sau khi vay được tiền sẽ trả công cho Thế Anh số tiền 60 triệu đồng. Còn tiền gốc và tiền lãi của khoản vay thì chị G. sẽ có trách nhiệm trả cho ngân hàng thì Thế Anh đồng ý.

Vào ngày 21/11/2021 trong lúc đang ngồi nhậu, Thế Anh đã kể lại cho Vực, Dung, Quân, Đạt nghe việc chị G. nhờ đứng tên để vay tiền như đã nêu trên.

Nghe xong câu chuyện, Vực, Dung, Quân và Đạt cho rằng số tiền Thế Anh vay hai lần cho chị G. 1,5 tỷ đồng là số tiền lớn. Do đó, để chắc chắn việc trả tiền, thì phải yêu cầu chị G. viết giấy cam kết trả nợ. Đồng thời, Thế Anh phải được trả tiền công nhiều hơn.

Cả nhóm đã bàn bạc, để có lý do tạo tình huống đòi tiền nợ, Thế Anh tự viết "khống" một giấy vay tiền thể hiện nội dung Thế Anh vay của Vực số tiền 1,35 tỷ đồng. Khi chị G. lấy được tiền từ ngân hàng ra, thì nhóm của Vực, Dung, Quân và Đạt sẽ giả vờ đến tìm gặp Thế Anh đòi tiền nợ rồi giật tiền của chị G.

Theo đó sáng 30/11/2021, chị G. gọi điện thoại cho Thế Anh hẹn đến ngân hàng V.P chi nhánh Đắk Lắk (đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột) để ký thủ tục vay tiền. Lúc này, Thế Anh điện thoại báo cho Dung biết nên Dung, Quân, Hùng và Đạt hẹn gặp nhau tại phòng trọ của Dung tại TP Buôn Ma Thuột.

Khoảng 14h cùng ngày, khi nhận số tiền 1 tỷ đồng, chị G. lấy số tiền 60 triệu đồng trả nợ cho một nhân viên ngân hàng, rồi cầm hai túi vải màu xanh bên trong đựng số tiền 940 triệu đồng đi ra trước cửa ngân hàng thì bị nhóm đối tượng trên dàn cảnh theo kế hoạch đã bàn bạc trước để giả vờ đòi nợ Thế Anh. Đồng thời yêu cầu chị G đưa tiền cho Thế Anh trả nợ. Khi chị G không đồng ý thì các đối tượng đã cướp số tiền trên tay chị G và lẩn trốn.

Sau đó, cả nhóm gặp nhau tại nhà nghỉ H.R (tại TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, Đạt giao lại ba lô đựng tiền cho Dung. Lúc này, Dung lấy 20 triệu đồng từ tiền chiếm đoạt được chia cho Quân 5 tiệu đồng, Đạt 10 triệu đồng và Hùng 5 triệu đồng.



Xong xuôi, Dung dặn Đạt đi trốn, nếu công an triệu tập thì khai là tiền do Thế Anh giữ. Riêng Dung lấy 30 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Số tiền còn lại là 890 triệu đồng, Dung đưa cho Quân đem đến ngân hàng gửi vào tài khoản của em trai Dung để tránh bị cơ quan công an phát hiện.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã nhanh chóng phát hiện và bắt gọn nhóm đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên.