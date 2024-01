Vụ thượng úy quân đội có nồng độ cồn lao xe vào CSGT: Có thể bị khởi tố hình sự?

Tài xế lái xe Mazda tông CSGT rồi bỏ chạy là thượng úy quân đội

Liên quan đến vụ lái xe Mazda bất chấp hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, tông thẳng vào CSGT rồi bỏ chạy, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ tài xế vi phạm.

Tài xế điều khiển chiếc Mazda được xác định là P.C.Đ, là thượng úy quân đội, công tác tại một trạm sửa chữa tàu thuyền của quân đội. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy Đ. vi phạm mức 0,399 mg/L khí thở.

Thượng úy quân đội P.C.Đ nhấn ga đâm thẳng các cán bộ tổ công tác, may mắn cán bộ tổ công tác đã kịp thời tránh được. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 21/1, cán bộ của tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô Mazda đỏ mang BKS: 37K-270.92 do Đ. điều khiển để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà lái xe lùi rồi bất ngờ quay đầu đi ngược chiều.

Lúc này, cán bộ tổ công tác tiếp cận xe ô tô, ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng tài xế vẫn không chấp hành, thậm chí liều lĩnh nhấn ga tông thẳng các cán bộ tổ công tác. May mắn cán bộ tổ công tác đã kịp thời tránh được.

Khi tổ công tác tiến hành truy đuổi, ông Đ. vẫn lái xe chạy ngược chiều, sau đó điều khiển phương tiện di chuyển với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường khác của TP Vinh.

Có thể bị khởi tố tội chống người thi hành công vụ

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết: Theo quy định của Luật giao thông đường bộ, khi có tín hiệu dừng phương tiện của lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải chấp hành giảm tốc độ, tấp xe vào lề đường để dừng xe, xuất trình giấy tờ và chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ.

Người không chấp hành hiệu lệnh của CSGT đang thực hiện nhiệm vụ là hành vi vi phạm pháp luật, nếu chưa gây ra hậu quả, hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP; còn trường hợp hành vi ở mức độ cản trở người thi hành công vụ, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức có thể xử lý hình sự.

Theo ông Cường, hiện nay việc xử lý về người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn được thực hiện rất quyết liệt, triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trên khắp cả nước.

Bất kỳ ai tham gia giao thông mà có vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm khắc, người vi phạm là cán bộ, công chức, đảng viên còn bị xem xét xử lý kỷ luật, cơ quan chức năng sẽ thông báo về cơ quan để xử lý.

Đối với vụ việc trên, với những gì diễn ra qua clip cho thấy đây là hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng đến mức có thể xử lý hình sự. Bởi vậy việc cơ quan công an chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra của quân đội để xem xét xử lý là phù hợp với quy định.

Cơ quan điều tra của quân đội sẽ tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của ông Đ., đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi để có hình thức xử lý phù hợp.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người này do sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát và thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của quân đội, cơ quan điều tra có thể khởi tố ông Đ. về tội chống người thi hành công vụ.

Nếu hành vi của ông Đ. được xác định chưa đến mức xử lý hình sự, người này sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt cũng rất nghiêm khắc.