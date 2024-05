Ai phải chịu trách nhiệm vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai?

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người chết

Ngày 1/5, tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) do ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc làm Giám đốc đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, nổ lò hơi làm 6 công nhân tử vong tại hiện trường và 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương ở Đồng Nai. Ảnh: BT

Theo báo cáo của Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình, có khoảng 200 người làm việc, thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động là khoảng 42 người.

Để phục vụ sản xuất, công ty có lắp đặt 1 nồi hơi dạng ống nước có công suất sinh hơi 1.000kg/giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm.

Trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4.

Đến sáng 1/5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương, nhà xưởng bị hư hỏng nặng.

Về diễn biến mới nhất, ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo về vụ việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, ổn định an ninh công nhân tại công ty.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Ai phải chịu trách nhiệm?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong, nguyên nhân bắt đầu xác định là do nổ lò hơi.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động để xem xét giải quyết trách nhiệm pháp lý. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến vụ tai nạn xảy ra, người thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động theo Điều 295 Bộ luật hình sự.

Còn trường hợp vụ tai nạn lao động xảy ra thuộc trường hợp bất khả kháng, không thể lường trước được và không có lỗi của những người có liên quan, mọi quy tắc đảm bảo an toàn đã được tuân thủ, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự, chỉ xác định là tai nạn rủi ro trong lao động.

Theo ông Cường, ngoài trách nhiệm pháp lý về hình sự có thể đặt ra, trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động cũng được đặt ra đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp trên.

Đồng quan điểm với ông Cường, luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cũng cho rằng, trường hợp vụ tai nạn lao động xảy ra là do cơ sở sản xuất của doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn, hoặc do việc vận hành sản xuất có lỗi… gây hậu quả, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm an toàn lao động.

Khách thể của tội này là vi phạm các quy tắc trong sản xuất kinh doanh, các vi phạm cụ thể được Luật An toàn vệ sinh lao động điều chỉnh.

Tội phạm được thực dưới hình thức lỗi vô ý, tức là người phạm tội nhận thức được những vi phạm của mình về quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, nhưng cho rằng hậu quả tác hại không xảy hoặc có thể ngăn ngừa được hoặc do cẩu thả mà không nhận thức được hậu quả tác hại của hành vi mặc dù phải thấy trước hoặc buộc phải thấy trước.

Luật sư Đồng cho biết, đối với tội danh này, trường hợp vi phạm dẫn tới làm 3 người chết, khung hình phạt người vi phạm có thể phải đối mặt là từ 6 đến 12 năm.