Những mẻ bánh đỏ lửa – người xứ Quảng xa quê lại nôn nao nhớ nhà

Sau một năm quần quật, mưu sinh nơi xứ người. Bất giác điện thoại về quê nghe má nói đang rang nếp làm bánh in, hay mới đi máy bột ngải, mấy đứa nhỏ đang lượm nổ. Ấy thế là nỗi nhớ nhà đang chực chờ bỗng ùa dậy, những người con xứ Quảng xa quê chỉ muốn về nhà ngay để quây quần bên những người thân yêu…

Có những đặc trưng rất riêng làm nên phong vị người Quảng Nam, nhưng chắc chắn trong đấy không thể thiếu những nét rất riêng của ẩm thực. Mảnh đất đã nuôi dưỡng những con người được mệnh danh hay cãi này có những thức quà ẩm thực ngày Tết rất đặc trưng. Mỗi khi những món ăn ấy xuất hiện mọi người mặc định là Tết đang về ngấp nghé bên hiên cửa. Đặc biệt với những người con xa quê thì điều ấy lại khiến họ nhớ nhà da diết, bởi chỉ khi Tết đến mới là dịp đoàn viên đông đủ nhất và ấm nồng hạnh phúc nhất. Cùng xem những thức quà ngày Tết đó của mảnh đất miền Trung này.

Ẩm thực Quảng Nam: Bánh in – thơm nồng hương vị quê hương

Bánh in, loại bánh đặc trưng riêng biệt của ngày Tết. Ảnh: D.H

Bánh in, loại bánh đặc trưng riêng biệt của ngày Tết. Công đoạn chế biến cũng lắm công phu. Bánh in làm từ gạo nếp ngon được trồng từ vụ tháng Tám. Gạo nếp vo sạch, để ráo rồi rang vàng trên bếp củi. Sau đó đem xay mịn, đem phơi sương tầm độ 3-5 ngày. Xong công đoạn làm bột lấy đường bát cạo nhuyễn hoặc nấu thành nước đặc sánh trộn và nhào kĩ với bột, rồi dùng những chiếc khuôn gỗ, hoặc khuôn thiếc in thành từng chiếc bánh xin xắn. Để bánh trở nên sắc sảo, rõ từng hoa văn và các góc cạnh không bị sứt mẻ làm mất đi nét đẹp tinh tế của chiếc bánh thì người nấu còn phải đem hấp sơ rồi mới mang ra xông giòn trên than củi.

Mỗi khi bếp than đỏ hồng, những mẻ bánh xông toả hương thơm ngào ngạt. Niềm vui mỗi nhà nhân lên bởi cái rộn ràng ngày Tết đang đến thật gần. Chính vì làm mỗi mẻ bánh phải trải qua nhiều công đoạn như thế. Nên cứ độ đầu tháng Chạp nhà nhà lại tất bật chuẩn bị cho những mẻ bánh ngày Tết thơm nồng.

Bánh in thơm ngọt, bột nếp bùi bùi, thưởng thức từng chiếc bánh mà nghe thân thương quá đỗi. Những hoa văn tinh tế, những chữ TÀI, LỘC in hiện rõ nét càng chứa đựng ước mơ một năm mới đầy niềm hân hoan, ước vọng như ý của ngừoi dân nơi đây.

Bánh in không chỉ được người dân xứ Quảng làm vào ngày Tết hay trở thành món bánh thân thuộc mà bánh in còn trở thành món bánh đặc sản được bày bán ở khắp các con phố, các cửa hành tại các địa điểm du lịch, được nhiều du khách mua về làm quà tại chợ Hội An.

Ẩm thực Quảng Nam: Bánh thuẫn – thân thương và thơm ngọt

Bánh thuẫn Quảng Nam dần trở thành thức quà đặc sản, thu hút rất nhiều du khách. Ảnh: poliva

Bánh thuẫn cũng là một thức bánh rất riêng của ngày Tết của người dân Quảng Nam. Để làm nên món bánh này cũng vô cùng kì công. Bột dùng làm bánh trước đây người dân xứ Quảng còn lo trồng ngải trước cả năm trời để dịp cuối năm kịp đào lên đem đi mài hoặc máy để lấy bột.

Tiếp đến nguyên liệu là trứng gà vừa đẻ, người nấu sẽ chỉ lấy phần lòng đỏ đem đánh đều với bột ngải rồi đổ bánh và khuôn. Điểm đặc biệt và trở nên giá trị, bởi chiếc khuôn bánh được làm bằng đồng. Cả làng chỉ được đôi ba cái khuôn bánh. Vì thế trước kia Tết đến, mỗi nhà chỉ được mượn khuôn bánh một hôm, chiếc khuôn bánh chuyền đi cả làng. Bột được đổ vào khuôn, người nấu để than đỏ cả trên và dưới khuôn, để cho bánh nở đều và "xé" khuôn bên trên nở bung như đoá hoa tuyệt đẹp.

Bánh thuẫn béo bùi vị trứng, cái thanh thanh mịn mịn của bột ngải rất riêng. Ảnh: baoquangnam

Bánh thuẫn béo bùi vị trứng, cái thanh thanh mịn mịn của bột ngải rất riêng. Miếng bánh vừa đổ ra thì mịn mềm thơm ngọt, miếng bánh đã xông khô thì thơm phưng phức, cắn nghe xôm xốp thích thú. Thưởng thức từng miếng bánh mà nghe cái rôm rốp vui tai, những chiếc bánh bung nở như ước nguyện một năm đầy tươi tốt, mọi việc hanh thông thuận lợi, bung nở ngọt ngào, đầy đặn trong mọi việc. Từng chiếc bánh chứa đựng bao tâm ý của người dân nơi đây.

Ngày nay, bánh thuẫn Quảng Nam dần trở thành thức quà đặc sản, thu hút rất nhiều du khách. Tuy nhiên, chọn mua bánh ngon đúng điệu ở đâu là điều rất nhiều người quan tâm. Tại Quảng Nam bạn có thể dễ dàng mua được bánh thuẫn tại các chợ, cửa hàng và siêu thị. Ngoài ra, các bạn còn có thể tìm mua bánh tại các trạng thương mại điện tử như: Chinhgoc.vn, Bánh thuẫn 76, dacsanngon3mien.net… với mưc giá dao động từ 100.000 đồng/bịch.

Ẩm thực Quảng Nam: Bánh nổ - vuông vức nồng nàn

Cắn từng miếng bánh nổ, giòn ngọt, uống miếng nước chè xanh mà như quyện cái hương nồng nàn. Ảnh: baoquangnam

Ngày Tết xứ Quảng cũng không thể thiếu chiếc bánh nổ hay còn gọi là bánh cổng. Sở dĩ gọi là bánh nổ bởi chiếc bánh được làm từ nếp vỏ đem rang cho nổ bung trên bếp củi. Sau đó phải nhặt nhạnh hết mớ vỏ trấu còn bám trên lớp bỏng nếp. Rồi đem đường bát thắng thành nước đường màu cánh gián, thêm ít nhánh gừng cho thơm nồng. Bỏng nếp đem nhào kĩ với nước đường, để nước đường ngọt thấm tháp kĩ vào từng hạt bỏng trắng ngần. Xong đem ấn kĩ vào từng chiếc khuôn gỗ vuông vức độ 5cm. Vì chiếc khuôn vuông như chiếc cổng nên bánh còn được gọi bằng cái tên thân thuộc – bánh cổng.

Chiếc bánh nổ in ra từ những chiếc khuôn gỗ còn ướt đẫm nước đường phải đem xông khô trên than củi để bánh khô lại xôm xốp. Cắn từng miếng bánh giòn ngọt, uống miếng nước chè xanh mà như quyện cái hương nồng nàn. Mùi bánh thơm, nước chè chan chát tưởng như đối lập nhưng lại hợp cạ vô cùng. Những chiếc bánh vuông vức cũng thể hiện ước mơ vun đầy của người dân nơi đây.

Ngày Tết xứ Quảng cũng không thể thiếu chiếc bánh nổ hay còn gọi là bánh cổng. Ảnh: baoquangnam

Những chiếc bánh thơm ngon không chỉ để đãi khách thăm nhà mà còn là thức quà dâng lên tổ tiên nhân dịp năm mới. Mỗi chiếc bánh lại chứa đựng bao tâm ý của người dân xứ Quảng. Dẫu ngày nay có nhiều loại bánh trái cho ngày Tết nguyên đán. Nhưng chắc chắn với người dân xứ Quảng chẳng thể thiếu ba loại bánh trên. Tết đã cận kề rồi, những lò rang nổ đã đỏ lửa, những chiếc cối xay bột đã quay kin kít, những mẻ than hồng cũng đang hong không những chiếc bánh thơm. Lòng người lại nôn nao chờ Tết đến và những người Quảng xa quê lại mong ngóng được trở về hơn bao giờ hết để chào đón năm mới sắp sang…

Ngày nay, bánh nổ cũng trở thành thức quà đặc sản bình dân được nhiều du khách ưa chuộng và mua ăn chơi cũng như mua về làm quà. Tại các gánh hàng rong hay cửa hàng, quầy bán làm quà ở siêu thị, điểm du lịch tại phố cổ Hội An, thành phố Quảng Nam du khách đều có thể mua ăn chơi hoặc mua về làm quà.