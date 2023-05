Bắt giam 2 đối tượng mua bán bộ phận cơ thể người

Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú (SN 1990, hộ khẩu thường trú phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện trú tại 51 Trần Nguyên Hãn, phường Thuận Hoà, TP.Huế) và Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1990, trú tại ấp An Qui, An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) về hành vi "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh: C.Q.

Tháng 10/2021, Nguyễn Thanh Tú gặp anh Phan H (SN 1988, trú tại thành phố Huế) là người bị suy thận đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tú đặt vấn đề với anh H mua thận để ghép thì anh H đồng ý.

Tú liên hệ với Nguyễn Văn Nghĩa để tìm người có nhu cầu bán thận. Sau đó, Nghĩa tìm được Nguyễn Đình T (SN 1990, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là người có nhu cầu bán thận.

Nghĩa và T thống nhất mua bán thận với số tiền 360.000.000 đồng. Nghĩa báo với Tú thỏa thuận mua bán thận với anh H là 800.000.000 đồng. Anh H đồng ý và ứng trước cho Tú 300.000.000 đồng.

Tú đưa hết số tiền này cho Nghĩa và được Nghĩa chi cho Tú 50.000.000 đồng là tiền môi giới. Nghĩa ứng trước cho T 40.000.000 đồng, đồng thời H cũng ứng cho T 30 triệu đồng.

Sau đó, anh H không được ghép thận như đã thỏa thuận, không lấy lại đủ số tiền đã ứng nên đến công an trình báo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.