Bí ẩn người đàn ông trẻ tuổi, quyền lực đang điều khiển tập đoàn Wagner của Nga ở châu Phi

Chân dung ông Dmitry Sytii - người được cho là đang lãnh đạo Tập đoàn Wagner của Nga ở châu Phi xuất hiện bên ngoài Quốc hội ở Cộng hòa Trung Phi. Ảnh Getty

Một trong những vấn đề nổi bật nhất nổi lên sau cái chết của lãnh đạo Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin trong thảm kịch máy bay mới đây là tương lai bao gồm lợi ích kinh tế và quân sự của tổ chức lính đánh thuê Nga ở châu Phi.

Ai sẽ là người kế nhiệm Prigozhin, người đã biến Wagner thành một trong những nhóm lính đánh thuê hùng mạnh nhất thế giới, với các hoạt động và lợi ích kinh tế to lớn, đặc biệt là ở châu Phi.

Tờ Wall Street Journal mới đây đăng bài viết dài rằng một trong những người có khả năng kế nhiệm ông Prigozhin là Dmitri Sytii, 34 tuổi.

Sytii được biết đến là người thường xuyên hộ tống cố lãnh đạo Wagner trong các chuyến công tác. Sau cái chết của ông Prigozhin, Sytii thậm chí được cho là đã nắm quyền kiểm soát trong một vài tuần hoạt động ở Châu Phi. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Sytii có thực sự được coi là người kế nhiệm chính thức của Prigozhin hay không, cũng như liệu ông và những người khác có thể giữ nguyên tất cả các lợi ích của Tập đoàn Wagner ở châu Phi hay không.

Sytii, Wall Street Journal viết, đã ở bên "ông trùm" Prigozhin ngay cả trong những ngày cuối cùng trước khi máy bay của ông gặp tai nạn. Trưởng nhóm Wagner đã đến thăm Cộng hòa Trung Phi và Mali để gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự địa phương với mục đích duy trì hoạt động của nhóm trên lục địa này. Sytii trên thực tế là một trong những thủ lĩnh quan trọng nhất của Wagner tại châu Phi. Ông này cũng hộ tống ông Prigozhin trong một số chuyến thăm này.

Dmitri Sytii năm nay 34 tuổi, học thương mại quốc tế ở St. Petersburg và sau đó tốt nghiệp ngành tiếp thị và kinh tế ở Paris vào năm 2015. Ông có thể nói được tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Ông được thuê bởi Cơ quan Nghiên cứu Internet do chính ông Prigozhin thành lập, với mục đích sử dụng mạng xã hội để tạo và truyền bá tin tức, định hướng dư luận. Ông có một con trai và một người vợ cũ sống ở Pháp.

Theo Tạp chí Mỹ Wall Street Journal, trong khoảng 5 năm, Sytii đã phụ trách công việc kinh doanh và tuyên truyền của nhóm Wagner từ Cộng hòa Trung Phi, một thuộc địa cũ của Pháp nằm ở trung tâm lục địa đen. Mặc dù có tài nguyên thiên nhiên phong phú, Cộng hòa Trung Phi vẫn là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới.

Sytii ban đầu được cử đến châu Phi với tư cách là thông dịch viên. Nhưng sau một thời gian ngắn, ông trở thành người sáng lập công ty bình phong đầu tiên của Wagner ở đây. Công ty Lobaye Invest do Sytii đứng đầu được cấp phép khai thác vàng và kim cương tại Cộng hòa Trung Phi.

Theo phân tích của tổ chức phi lợi nhuận "All Eyes on Wagner", Sytii không chỉ có một số mối liên hệ với các công ty vận tải biển và các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ của Wagner mà còn quản lý một loạt công ty bình phong mà nhóm Wagner khai thác để xuất khẩu vàng, kim cương, gỗ và các nguyên liệu thô khác từ Cộng hòa Trung Phi. Chưa hết, Sytii thậm chí kiểm soát nhiều phương tiện truyền thông khác nhau do nhóm Wagner tài trợ.

Tạp chí Mỹ cho biết thêm rằng, ông Sytii sống ở thủ đô Bangui, trong căn biệt thự từng là nơi ở chính thức của Tổng thống Cộng hòa Trung Phi. Ông đi trên một chiếc siêu xe không có biển số, rất thân thiết với các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của đất nước, bao gồm Fidèle Gouandjika, cố vấn an ninh cho Tổng thống Faustin-Archange Touadéra. Ông cũng điều hành Maison Russe ở Bangui, một trung tâm văn hóa nhằm truyền bá các giá trị Nga trong nước tại Trung Phi.

Nhóm Wagner là một nhóm quân nhân chuyên nghiệp đã tồn tại khoảng mười năm và chủ yếu bao gồm các cựu quân nhân, cựu cảnh sát và cựu nhân viên an ninh Nga. Wagner đã có mặt từ lâu ở nhiều quốc gia Trung Phi, như Mali, Burkina Faso và Sudan, hoạt động ở Libya khi cuộc nội chiến ở đây bắt đầu vào năm 2014. Sau đó, nhóm bắt đầu hoạt động ở Syria và tham gia tích cực vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Sytii được cho là hầu như luôn tận dụng sức mạnh mà ông có để giành lấy các nguồn lực kinh tế lớn, chẳng hạn như các mỏ vàng, kim cương và uranium.

Trong những năm gần đây, nhóm Wagner được cho là đã thiết lập được sức mạnh quân sự, chính trị và kinh tế to lớn ở Cộng hòa Trung Phi. Nhưng chính quyền Ukraine, cũng như châu Âu và các nước khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các công ty có liên quan đến Tập đoàn Wagner lẫn cá nhân Prigozhin và Sytii.