Bình Định: Suối Tình Cảm bị sạt lở

Ngày 11/10, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, Bình Định Đỗ Tùng Lâm cho biết, mưa lớn đã gây ngập các tuyến đường: ĐT629, đoạn Trà Cong, các cầu tràn các xã An Hòa (2 điểm), xã An Nghĩa (3 điểm), xã An Quang (1 điểm), xã An Vinh (2 điểm).

Điểm sạt lở trên địa bàn huyện An Lão, Bình Định. Ảnh: TB.

Trên địa bàn có 2 điểm sạt lở tại suối Tình Cảm (xã An Quang), tuyến đường thôn 4 đi thôn 2 xã An Nghĩa bị sạt lở đất 1 vị trí, khối lượng sạt lở ước tính 100m3. Đường bê tông bị hư hỏng khoảng 9m với khối lượng 10m3.

Ngoài ra, có 4 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở tại xã An Vinh, trong đó hộ ông Đinh Văn Vinh có nguy cơ sạt lở mức độ nguy hiểm, địa phương đang di dời người và tài sản hộ ông Vinh đến nơi an toàn.

Sạt lở xuất hiện ở nhiều nơi tại các huyện miền núi tỉnh Bình Định. Ảnh: TB.

Trong khu đó, tại thôn O5 xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh nước lũ cuốn trôi 200m ống nước sinh hoạt, đoạn đường thôn từ làng O5 đến làng Kon Trú hàng chục mét khối đất đá sạt lở bồi lấp đường giao thông.

Cơ quan chức trách đã phân công lực lượng sơ tán các hộ dân sống gần sông Trinh đến tránh trú tại Nhà Văn hoá làng O5.

Đường bê tông bị hư hỏng nặng do sạt lở gây ra. Ảnh: TB.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay, mực nước trên các sông trong tỉnh đang dao động ở mức dưới báo động 1.

Ngày hôm nay, mực nước trên các sông trong tỉnh tiếp tục dao động ở mức cao. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức trên dưới báo động 1, có sông ở mức báo động 1- 2 và trên báo động 2.

Đất, cây cối trôi xuống đường giao thông tại miền núi An Lão. Ảnh: TB.

Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các huyện (An Lão, Thị xã Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Nhơn. Phù Mỹ, Phù Cát và Vân Canh). Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Định.