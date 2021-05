Chân dung Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm tuần qua

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Vĩnh Long

Cụ thể, ngày 12/5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an - đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.



Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng công bố quyết định của Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Đoàn Minh Lý - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long giữ chức Cục phó Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an.

Thượng tướng Thành biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và cống hiến của đại tá Đoàn Minh Lý trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Long, đồng thời chúc mừng đại tá Nguyễn Trọng Dũng trong cương vị mới.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng hứa sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt toàn lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng sinh năm 1966; quê xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội. Trước khi được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đại tá Dũng từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an).

Thượng tá Sùng A Súa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Lai Châu

Cũng trong tuần qua, ngày 9/5, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Thượng tá Sùng A Súa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu - trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho thượng tá Sùng A Súa.

Thượng tá Sùng A Súa - Trưởng Công an huyện Tam Đường - sẽ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kể từ ngày 7/5/2021.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu - Thượng tá Sùng A Súa hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung xây dựng, đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Lai Châu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng, giao phó.

Thượng tá Sùng A Súa là người dân tộc Mông, ông tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 1997 và được phân công công tác về Phòng An ninh xã hội - Công an tỉnh Lai Châu.

Là cán bộ của Công an tỉnh, nhưng chủ yếu thời gian của ông là ở cơ sở, gắn bó với bà con đồng bào các dân tộc; dấu chân của anh đã đặt tới hầu khắp các bản, làng của vùng cao.

Thượng tá Sùng A Súa đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào việc đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Lai Châu, từng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân" của Bộ Công an.