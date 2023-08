Loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ, nhà giàu Việt khoái ăn đang có giá rẻ kỷ lục

Cherry Mỹ đổ bộ thị trường TP.HCM khoảng một tuần trở lại đây, xuất hiện khắp các chợ, siêu thị, cửa hàng trái cây nhập khẩu. Đáng chú ý, giá cherry đang rẻ hiếm thấy.

Nhiều người tiêu dùng nhận xét giá cherry đang rẻ kỷ lục, giảm gần một nửa so với các năm trước, hiện chỉ từ khoảng 270.000-350.000 đồng/kg tùy loại.

Giá cherry Mỹ tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM chỉ 280.000 đồng/kg. Ảnh: Hồng Phúc

Tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, cherry Mỹ có giá 280.000 đồng/kg. Cherry được bày ra thùng, khách có thể tự chọn theo ý thích. Chủ sạp cho biết, so với năm ngoái, giá cherry giảm gần một nửa. Vì vậy, nhiều khách các năm trước tiếc tiền thì năm nay mua mỗi lần 1-2kg.

Thậm chí, giá cherry Mỹ nhập khẩu tại các hệ thống siêu thị còn rẻ hơn do đang áp dụng các chương trình khuyến mãi.

Tại MM Mega Market An Phú, TP.Thủ Đức, giá cherry Mỹ từ 329.000 đồng/kg giảm còn 269.000 đồng/kg. Mức giá này cũng gần tương đương so với giá bán tại các siêu thị thuộc hệ thống Big C.

Cherry Mỹ nhập khẩu tại siêu thị MM Mega Market có giá chỉ 269.000 đồng/kg nên hút khách. Ảnh: Kiên Trung

Trong khi đó, các cửa hàng trái cây nhập khẩu có giá nhỉnh hơn. Một cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, quận 3 bán một hộp cherry Mỹ nhập khẩu 0,5kg là 170.000 đồng. Giá bán dành cho khách mua 1kg là 340.000 đồng. Nhân viên cho biết, giá bán trước đây là gần 600.000 đồng/kg.

Đại diện MM Mega Market cho biết giá cherry tại siêu thị đang rẻ bất ngờ vì loại trái cây này đang được Bộ Nông nghiệp Mỹ hỗ trợ xúc tiến ra thị trường nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Ông Andrew Anderson-Sprecher - tùy viên nông nghiệp cấp cao của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, cho biết Bộ Nông nghiệp nước này đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam để giới thiệu các sản phẩm Mỹ chất lượng cao đến người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Francis Lee, Trưởng đại diện Hiệp hội Northwest Cherry tại Việt Nam cho biết năm nay, sản lượng cherry tại Mỹ dự kiến đạt 21 triệu thùng, tăng cao so với năm ngoái.

Đây chính là lý do giá cherry rẻ hơn mọi năm. Ngoài ra, do kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp cũng chủ động điều chỉnh giá phù hợp nhu cầu thị trường.