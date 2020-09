Chiếc iPhone "dưới một người, trên vạn người" đang giảm giá mạnh

Chỉ đứng sau iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro được mệnh danh là phiên bản thu nhỏ của chiếc iPhone mạnh nhất của Apple. Sản phẩm được xem là phiên bản iPhone "dưới một người, trên vạn người" và khiến nhiều người say mê.

Cùng giải mã những lý do khiến iPhone 11 Pro có sức hấp dẫn ma mị giữa thị trường smartphone đầy biến động.

Thiết kế sang xịn

Hàng triệu người dùng đều tung hô giá trị của iPhone 11 hay iPhone SE 2020, khiến chúng trở thành cặp iPhone đáng mua nhất và “bán chạy” tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, khi so sánh về thiết kế, cặp iPhone 11 Pro mới là đỉnh cao chân ái.

iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 Pro.

Thiết kế khung thép không gỉ cùng 2 mặt kính cường lực giúp cho bộ đôi iPhone Pro có độ bền bỉ cao hơn hẳn so với khung nhôm thông thường trên nhiều mẫu flagship, bao gồm cả iPhone 11 hay iPhone SE, Galaxy S. Hơn thế nữa, khả năng chống nước của 2 phiên bản iPhone 11 Pro cũng vượt lên trên cả tiêu chuẩn IP68. Nếu sử dụng kèm vỏ bảo vệ, độ bền vững của iPhone 11 Pro còn cao hơn nữa.

Màn hình vừa vặn

Với phần đông người dùng phổ thông, màn hình iPhone 11 Pro Max – 6,5 inch là quá lớn, iPhone 11 Pro có kích cỡ nhỏ gọn – 5,8 inch vừa đủ để nhét vào túi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang chảnh hơn hẳn iPhone 11 (màn hình 6,1 inch). Đó là bởi công nghệ màn hình OLED của iPhone 11 Pro cao cấp hơn so với màn hình LCD cũ trên iPhone 11.

Màn hình 5,8 inch của iPhone 11 Pro vừa tay nhiều người hơn iPhone 11 Pro Max.

Khi đặt bộ ba iPhone 11 cạnh nhau, xét về độ sắc nét màn hình cũng như độ chính xác, độ sáng của cặp iPhone 11 Pro đều hơn hẳn dù trải nghiệm thông thường không khác nhau là bao.

Hiệu năng vô địch

Là thành viên của “gia đình” iPhone 11, hiệu năng của iPhone 11 Pro đứng đầu phân khúc smartphone giống như iPhone 11 Pro Max (vì cùng được tích hợp chip xử lý A13 Bionic và RAM 4GB), đánh bại nhiều "đối thủ" mạnh như Galaxy S20 hay Galaxy Note 20. Khi được tối ưu hóa cùng iOS 13 và mới đây nhất là iOS 14, người dùng sẽ có được trải nghiệm tuyệt vời trên một thiết bị nhỏ gọn.

iPhone 11 Pro là mơ ước của nhiều iFan.

Thậm chí, ngay cả khi iPhone 12 được ra mắt, cặp iPhone 11 Pro vẫn là lựa chọn sáng suốt vì có sức mạnh xử lý kém hơn không nhiều. Dù là chơi game có đồ họa phức tạp, ứng dụng nặng hay thao tác đa nhiệm, chiếc iPhone này đều có thể xử lý “ngon” mà không bị giật, lag sau thời gian dài sử dụng. Đó cũng là lý do vì sao dòng iPhone luôn giữ giá tốt hơn so với nhiều smartphone Android.

Camera “chất” nhất gia đình iPhone

Lần đầu tiên, iPhone được tích hợp tới 3 camera sau.

iPhone 11 Pro sở hữu bản sao cụm camera sau của iPhone 11 Pro Max với 3 cảm biến 12MP (ống kính rộng, ống kính góc cực rộng và ống kính tele), mang đến nhiều khả năng chụp ảnh linh hoạt: ảnh chân dung, ảnh góc siêu rộng, ảnh đêm Night Mode, quay video siêu chậm,… Những hình ảnh và video từ cụm camera này mang lại đều gây ấn tượng với độ chi tiết cao, độ tương phản tốt, màu sắc chính xác với độ rung được hạn chế xuống mức thấp nhất.

Vô số tiện ích

Nếu so sánh về tuổi thọ pin, iPhone 11 Pro kém hơn hẳn so với iPhone 11 Pro Max vì chỉ được tích hợp thỏi pin dung lượng 3046 mAh. Tuy nhiên, do được tối ưu hóa sử dụng cùng chip xử lý và hệ điều hành cập nhật, điện thoại có thể cung cấp khả năng sử dụng kéo dài tới hơn 1 ngày.

iPhone 11 Pro được tích hợp mọi công nghệ cao cấp như iPhone 11 Pro Max.

Thêm vào đó, iPhone 11 Pro cũng cung cấp khả năng sạc nhanh 19W giống như “người anh lớn” của nó (phụ kiện mua riêng), giúp người dùng có thể rút ngắn thời gian sạc lại. Dù công suất này chưa cao như nhiều công nghệ sạc 65W hay 45W của Oppo và Samsung nhưng như vậy đã đủ làm thỏa mãn iFan.

Giá bán đang được “sale” đậm

Tại nhiều nhà bán lẻ chính hãng tại Việt Nam, iPhone 11 Pro đang được giảm giá khá mạnh, lên tới 6,5 triệu đồng, khởi điểm ở mức 30,99 triệu đồng (bản 64GB). Mức giá này đã thấp hơn rất nhiều so với lúc chúng mới được “lên kệ” và đến gần được với nhiều người dùng hơn

Do đó, đây cũng là thời điểm tốt khi sở hữu chúng. Hoặc người dùng có thể kiên nhẫn đợi thêm một tháng nữa, khi iPhone 12 chính thức được bán ra, iPhone 11 Pro chắc chắn sẽ còn được giảm sâu thêm.