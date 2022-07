Đưa ra quyết định hiến đất là điều không dễ dàng đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, nhất là hiện nay đất được ví như "tấc đất, tấc vàng". Thế nhưng, với Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến - Lò Văn Phới được hiến đất vì cộng đồng là sự sẻ chia hạnh phúc. Ông Lò Văn Phới cũng là đảng viên hiến đất đầu tiên và nhiều nhất tại xã Ngọc Chiến.

Thuyết phục vợ con cùng thống nhất sẵn sàng hiến đất, mở đường

Trao đổi với PV Báo Dân Việt về việc hiến đất mở đường của mình, Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới cho biết: Ngọc Chiến là xã vùng III của huyện Mường La, kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn. Năm 2020, Đảng uỷ xã Ngọc Chiến ban hành Nghị quyết số 06 với chủ trương mở rộng các tuyến đường giao thông để thông thương và phát triển kinh tế, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến - Lò Văn Phới phấn khởi cho biết: "Ban đầu chỉ có một vài hộ dân hiểu rõ ý nghĩa việc làm của gia đình tôi và lan tỏa dần đến 200 hộ đều tình nguyện hiến đất. Nhờ có đường giao thông khang trang, kiên cố, xe ô tô đi lại dễ dàng đến tận nhà người dân, thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Đến nay, phong trào đã lan tỏa từ Bản Đông Xuông đến 7/15 bản với 1.000 hộ dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nội bản". Ảnh: T.H

Ông Phới chia sẻ, từ những ngày đầu thực hiện vận động bà con nhân dân hiến đất mở đường giao thông, bản thân ông gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.

"Mình đã nhận được rất nhiều những tâm tư, trăn trở của những người thân trong gia đình và bà con nhân dân trong bản về việc hiến đất. Đại bộ phận bà con nhân dân đều chần chừ, đắn đo trước việc hiến đất làm đường. Bởi lẽ, các công trình của bà con sinh sống hai bên ven đường đều đã được xây dựng kiên cố hóa" - ông Phới nhớ lại.

Trong lúc nhiều hộ dân chưa đồng thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến Lò Văn Phới đã tiên phong hiến gần 300 m đất mặt đường, trong đó có 227 m nằm trên quốc lộ 109 có tổng diện tích hơn 1.300 m2 với trị giá đất tính thời điểm bấy giờ là gần 2 tỷ đồng, chưa tính giá trị công trình xây dựng và hoa màu trên đất...

Tuyến đường trung tâm xã Ngọc Chiến mà Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới đã hiến đất để mở rộng. Ảnh: T.H

"Ban đầu vợ con mình cũng thắc mắc vì sao phải hiến nhiều đất như thế và Đảng, Nhà nước, chính quyền có hỗ trợ hay đền bù không? Nhưng sau đó bản thân tự thuyết phục rằng không có hỗ trợ hay đền bù đâu, bởi ai cũng vậy, mình có nhiều hiến nhiều, người ta có ít thì hiến ít. Mình là đảng viên thì mình phải đi đầu, gương mẫu", ông Lò Văn Phới nhớ lại.

Việc chỉ hiến đất đã khó, trong khi đó gia đình ông Lò Văn Phới đã xây dựng các công trình kiên cố trên phần đất sẽ hiến nên lại đặt ra một bài toán khó hơn.

"Riêng đối với gia đình mình, các công trình trên diện tích đất của gia đình đã được xây dựng kiên cố trên 20 năm. Khi ấy, vợ và các con mình cũng rất lo lắng vì không chỉ mất đất mà còn cả tài sản có giá trị trên đất thì sau này phải làm thế nào mới có thể xây dựng lại" - Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới nhớ lại.

Khi tôi hỏi ông rằng: "Khó khăn là như thế, vậy làm thế nào để ông thuyết phục được vợ con đồng thuận hiến đất xây dựng nông thôn mới?".

Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới trả lời: "Nếu ai cũng đòi quyền lợi thì chắc chắn không mở rộng đoạn đường này được. Muốn con cháu sau này có cuộc sống phát triển nhưng bây giờ không có đường giao thông thuận lợi, việc thông thương không được bảo đảm thì sẽ hạn chế. Mình thuyết phục vợ con cùng thống nhất sẵn sàng hiến đất, mở đường. Chủ trương của xã lấy bao nhiêu là hiến bấy nhiêu, nhà cửa cần cắt, cần phá bớt thì cũng nhất trí.

Ông Phới đã thuyết phục vợ con tự giác thực hiện tháo dỡ các công trình, hiến 1.300m2 đất, 30 cây ăn quả lâu năm tổng trị giá cả tiền tỷ để mở rộng đường. Trong đó sức người không thể thực hiện được hết, gia đình ông Phới đã phải thuê máy xúc để thực hiện. Mọi chi phí thực hiện tháo dỡ các công trình, gia đình ông Phới đều tự túc.

"Tỷ phú" hiến đất lan toả phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Trước những việc làm của gia đình ông Chủ tịch Hội Nông dân xã Lò Văn Phới, nhiều người dân trong bản đến xem, hỏi thăm. Thủa ấy, trong câu chuyện hàng ngày, người dân ở bản Đông Xuông - bản trung tâm của xã Ngọc Chiến thường rỉ tai nhau về một "tỷ phú" hiến đất là ông Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới.

Ông Phới phấn khởi nói: "Ban đầu chỉ có một vài hộ dân hiểu rõ ý nghĩa việc làm của gia đình mình và lan tỏa dần đến 200 hộ đều tình nguyện hiến đất. Vậy là con đường mòn chỉ rộng 2,5m ngày nào, nay đã rộng 4,5m, khang trang, kiên cố, xe ô tô đi lại dễ dàng đến tận nhà người dân, thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Đến nay, phong trào đã lan tỏa từ Bản Đông Xuông đến 7/15 bản với 1.000 hộ dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nội bản".

Tặng hơn 2.800m2 đất xây trường mầm non

Cùng với việc đất làm đường, gia đình ông Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới còn tặng Trường Mầm non xã 2.850 m2 để các cháu có chỗ học hành, vui chơi rộng rãi.

Ông Chiến bộc bạch: "Năm 2012, khi thấy trường mầm non của xã không có quỹ đất để xây dựng cơ sở trường, lớp, các cháu không có sân chơi, mình đã rất trăn trở. Với mong muốn các cháu mầm non sẽ có một môi trường học tập khang trang, để được học tập, vui chơi, gia đình mình đã quyết định hiến tặng cho trường mầm non Ngọc Chiến 2.800m2 đất để xây dựng trường lớp và tặng 1 nhà có sẵn trên đất sử dụng làm bếp nấu ăn cho các cháu ăn bán trú tại trường.

Mình rất vui, vì các cháu có nơi ăn, học, vui chơi đàng hoàng. Đây là điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục những công dân tham gia xây dựng quê hương trong tương lai".

Chủ tịch Hội Nông dân Lò Văn Phới bộc bạch, ông may mắn hơn người khác là có nhiều đất do trước kia lao động miệt mài có được nên mới chia sẻ cùng cộng đồng. Đặc biệt, trong suy nghĩ, mình là cán bộ, đảng viên, nên ông luôn gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến Lò Văn Phới, đã đầu tư cho 6 hộ nông dân cùng ở bản Đông Xuông với gia đình ông nuôi trâu, bò sinh sản theo hình thức nuôi rẽ. Hiện cả 6 hộ này đã thoát nghèo. Ảnh: T.H

Giúp hội viên xoá nghèo, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Cùng với việc hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất, trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến, trong suốt 10 năm qua, ông Lò Văn Phới đã tích cực vận động hội viên nông dân trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, thực hiện mô hình sản xuất.

Bản thân, gia đình ông Chủ tịch Hội Nông dân xã Lò Văn Phới cũng là tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình chăn nuôi trâu bò, ươm cây giống, các loại cây ăn quả và dịch vụ cung cấp phân bón. Từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên, sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi năm gia đình ông thu nhập 500 triệu đồng.

Được biết, những năm qua, gia đình ông Phới, đã đầu tư cho 6 hộ nông dân cùng ở bản Đông Xuông với gia đình ông nuôi trâu, bò sinh sản theo hình thức nuôi rẽ. Hiện cả 6 hộ này đã thoát nghèo. Đồng thời, cho 8 hộ nghèo vay vốn không tính lãi để phát triển sản xuất, với mức từ 15-20 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, còn tạo việc làm cho 30 lao động địa phương, với mức thu nhập 4,5-5 triệu đồng/tháng.

Ông Bùi Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến nhận xét: Chủ tịch Hội Nông dân xã Lò Văn Phới là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn thể hiện tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, ông Lò Văn Phới luôn đi đầu trong việc hiến đất, mở đường và đã hiến một diện tích đất rất lớn. Ông Lò Văn Phới chính là một nhân tố quyết định và đóng góp vào thành công rất lớn của việc thực hiện chủ trương vận động nhân dân hiến đất mở đường ở Ngọc Chiến.

Với những thành tích xuất sắc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến Lò Văn Phới nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Hội Nông dân, các cấp, các ngành. Đặc biệt, năm 2021, ông Lò Văn Phới được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.