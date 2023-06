Dự và chỉ đạo Đại hội, có bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Chí Linh; cùng dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chí Linh. Đại hội cũng triệu tập 170 đại biểu chính thức là những hội viên nông dân ưu tú, đại diện cho hơn 24.800 hội viên nông dân của thành phố.



Các đại biểu lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo TP Chí Linh dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tại đại hội, đại diện đoàn chủ tịch đã báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất của Đại hội diễn ra chiều 5/6, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 23 người. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành mới đã bầu Ban Thường vụ, bầu các chức danh Chủ tịch, các phó Chủ tịch… Kết quả, ông Nguyễn Như Nguyện, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân Chí Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương thừa ủy quyền của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân TP Chí Linh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Chí Linh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội Nông dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác hội và phong trào nông dân của thành phố.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Vieetjj.

Để nhiệm kỳ tới hoạt động hiệu quả, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đề nghị cán bộ, hội viên nông dân thành phố thực hiện tốt, có hiệu quả 7 nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, trong đó, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Các cấp Hội Nông dân TP Chí Linh cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, định hướng cho nông dân sáng tạo, khởi nghiệp, gắn với phát triển sản phẩm OCOP của địa phương.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương nghe chủ thể của sản phẩm OCOP giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tích cực tham mưu, đề xuất, vận động tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND; khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay, gắn việc cho vay vốn với tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các công ty, doanh nghiệp cung cấp thông tin thị trường, giá cả; hỗ trợ nông dân xây dựng mã số vùng trồng, nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa và vận động, liên kết, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Các Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP của TP Chí Linh. Ảnh: Nguyễn Việt.

Còn lãnh đạo Thành ủy Chí Linh cũng nêu 5 nhiệm vụ cho các cấp Hội Nông dân thành phố, trong đó nhấn mạnh về việc quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản của TP Chí Linh. Đặc biệt cần lựa chọn những nông sản đặc trưng nhất của thành phố để tập trung xây dựng thương hiệu, để mỗi khi nhắc đến Chí Linh nhân dân và du khách không thể quên được sản phẩm đó.

Trong phần báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cũng đã nêu bật kết quả đạt được: Nhiệm kỳ qua đã kết nạp 2.792 hội viên mới; Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thu hút 70.405 lượt hộ đăng ký, kết quả có 49.847 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 100 % cơ sở Hội, chi Hội có quỹ với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng.

Các đại biểu bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ảnh: Nguyễn Việt.

Các cấp hội cũng đã xây dựng được 93 mô hình tổ, nhóm liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho hiệu quả kinh tế cao tiêu biểu như mô hình trồng thanh long ruột đỏ tiêu chuẩn OCOP phường Bến Tắm, xã Hoàng Hoa Thám; mô hình trồng nhãn sớm phường Hoàng Tiến; mô hình trồng cà chua, dưa hấu tiêu chuẩn OCOP xã Nhân Huệ; mô hình nuôi gà đồi xã Bắc An…

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân TP Chí Linh vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phối hợp gắn tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp, tiêu biểu như Gạo nếp cái hoa vàng An Lạc, Văn An, khoai sọ Thái Học; Măng tre Tân Dân, Hạt dẻ Bắc An, Chổi chít Chí Minh.. qua đó khẳng định được chất lượng và giá trị sản phẩm. Qua phong trào, xuất hiện nhiều gương hội viên nông dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ 4.0 vào quá trình sản xuất như: mô hình nuôi ong tầng kế lấy mật theo phương pháp Châu Âu của công ty CP ong mật Việt Ý; mô hình máy cuộn rơm tự động, máy làm đất lên luống tự động tại phường Tân Dân; mô hình chăn nuôi lợn công nghệ cao của hộ ông Bùi Văn Lĩnh, phường Cộng Hoà v.v.. qua đó, giúp nâng tầm cho 31 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của thành phố Chí Linh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Chí Linh tặng hoa Ban chấp hành mới ra mắt. Ảnh: Nguyễn Việt.

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 31 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam"; 02 cá nhân được trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc"; HND thành phố Chí Linh được UBND tỉnh tặng 03 bằng khen; Trung ương HND Việt Nam tặng 02 bằng khen…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 18 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.