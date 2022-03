Cô gái đi làm đơn ly hôn bị hành hung, rạch nát mặt: Thông tin bất ngờ về nghi can

Ngày 9/3, trao đổi với PV Dân trí, thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an TP Ngã Bảy cho biết, bước đầu điều tra cơ quan công an xác định được nghi can rạch mặt chị Y. chính là chồng chị.

Do mâu thuẫn tình cảm, nạn nhân Y. đã bị chồng hành hung, rạch nát mặt (Ảnh: Công an cung cấp).

"Nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm, trên đường đi photo giấy ly hôn, chị Y. đã bị chồng cùng 2 người khác đạp ngã xe, hành hung và rạch mặt. Qua thăm khám, chị Y. bị đa chấn thương trong đó vết thương nghiêm trọng nhất nằm ở vùng mặt", thượng tá Xuyên cho biết.

Thượng tá Xuyên cũng nói thêm, sau khi nạn nhân xuất viện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm các thủ tục trưng cầu giám định để xác định tỷ lệ thương tật. Khi đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, trao đổi với PV qua điện thoại, chị Y. cho biết chị và chồng là anh L. (ngụ xã Phú Tân) kết hôn vào năm 2018 có với nhau một con chung 2 tuổi. Thời gian chung sống không hòa hợp, 3 tháng trước chị đã bỏ nhà đi. Gần đây chị Y. quyết định ly hôn, trên đường đi photo giấy tờ để gửi đến tòa án thì bị nhóm người của chồng vây đánh và rạch mặt.

Hiện vụ việc đang được nhà chức trách điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.