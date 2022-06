Công an TP.HCM cảnh báo người dân không nhẹ dạ với lời mời chào "việc nhẹ, lương cao"

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Công an TP.HCM. Ảnh: B.D

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng tham mưu Công an TP cho biết, tình trạng tội phạm buôn bán người là vấn đề nhức nhối, được thế giới và Việt Nam quan tâm từ lâu. Quốc hội đã thông qua Luật cấm buôn bán người từ 1/1/2012. Chính phủ đã ban hành quyết định số 793 lấy ngày 30/7 hàng năm là ngày toàn dân phòng chống mua bán người, đồng thời loại tội phạm này đã được quy định trong Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017.



Theo thượng tá Hà, các đối tượng phạm tôi mua bán người thường lợi dụng sự nhẹ dạ của một số người, trong đó có phụ nữ, trẻ em, người dân có hiểu biết hạn chế, kinh tế gia đình khó khăn, thiếu việc làm, thanh niên ăn chơi đua đòi… Các đối tượng lừa gạt hứa hẹn việc làm, môi giới kết hôn, môi giới nhận con nuôi, cho đi du lịch… để bán ra nước ngoài trục lợi. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi công nghệ mạng xã hội phát triển, đối tượng đã làm quen tiếp cận từ xa, hướng dẫn các nạn nhân rơi vào bẫy buôn bán người.

"Gần đây báo chí phản ánh thông tin về các trang mạng xã hội tuyển người qua Campuchia làm việc hành chính, hứa hẹn lương cao, được bao ăn ở. Tinh vi hơn, các đối tượng này còn đưa ra các điều kiện như biết đánh máy, giọng nói tốt sẽ có lương cao hơn nhằm tăng niềm tin cho nạn nhân. Các nạn nhân được đưa qua đường tiểu ngạch sang Campuchia. Sau đó đối tượng sẽ yêu cầu trả số tiền đền bù về chi phí đi lại ăn ở, có thể bị bắt khống chế đòi gia đình trả tiền, hoặc bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục", thượng tá Hà nói.

Công an TP đã chỉ đạo các lực lượng nắm tình hình phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra xử lý cũng như hỗ trợ các nạn nhân. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân hoặc người nhà liên hệ cơ quan công an gần nhất, cung cấp đầy đủ các thông tin đặc điểm hình ảnh, nhận dạng, phương thức của các đối tượng… để lực lượng công an có cơ sở điều tra, hỗ trợ các nạn nhân.