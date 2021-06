Đắk Lắk: Bắt đối tượng gây án rồi bỏ trốn 20 năm

Theo hồ sơ vụ việc gần 20 năm trước, ngày 2/3/2002, sau khi biết anh Nguyễn Cao Kỳ (là chú họ của đối tượng Nguyễn Quốc Trưởng, cùng trú tại thôn Hợp Thành, xã Thống Nhất, huyện Krông Búk) bị anh Nguyễn Thái Bình (trú cùng xã) đánh, Trưởng đã rủ Nguyễn Bạch Phượng Vỹ về nhà mình cầm theo hung khí đi đánh trả thù. Vỹ đã nhận lời trả thù giúp.

Nguyễn Bạch Phượng Vỹ tại cơ quan công an

Khi Trưởng và Vỹ đi đến nhà anh Hoàng Trung Kỳ (trú cùng xã) thì phát hiện anh Đậu Đình Thu và Nguyễn Thái Bình đang chơi tại đây. Vỹ và Trưởng cầm mã tấu xông vào chém nhiều nhát vào người anh Thu và anh Bình, hậu quả làm anh Thu tổn hại 35% sức khoẻ, anh Bình tổn hại 40% sức khoẻ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Nguyễn Quốc Trưởng, còn Nguyễn Bạch Phượng Vỹ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Sau một thời gian xác minh, Công an thị xã Buôn Hồ phát hiện Vỹ đang lẩn trốn tại tổ 8, phường Hoá An, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai nên đã phối hợp cùng Công an địa phương bắt giữ.

Cũng theo Công an thị xã Buôn Hồ, ngoài vụ cố ý gây thương tích trên, trước đó Nguyễn Bạch Phượng Vỹ còn cùng với đồng bọn thực hiện một vụ cướp tài sản vào năm 2001 và 2 vụ trộm cắp tài sản vào tháng 2/2002 tại huyện Krông Búk (thời điểm chưa chia tách thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Buk).