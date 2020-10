Doanh nghiệp Việt chưa chú trọng xây dựng trải nghiệm nhân viên

Mới đây ACheckin – giải pháp quản trị nâng cao trải nghiệm nhân sự (thuộc Appota Group) đã ra mắt Báo cáo "Trải nghiệm nhân sự Việt Nam 2020 - Hiện tại và những điều có thể làm cho tương lai". Báo cáo cho thấy, các DN chưa có nhiều nhận thức và chiến lược xây dựng trải nghiệm nhân viên một cách rõ nét và có hiệu quả.

Trải nghiệm nhân viên - xu hướng phát triển nhân sự tương lai

Trải nghiệm nhân viên (EX) là những tương tác, góc nhìn của nhân sự với tất cả khoảnh khắc xuyên suốt quá trình làm việc của họ. Hiện nay, EX đang được ứng dụng trong chiến lược phát triển kinh doanh chủ chốt của nhiều DN lớn trên thế giới và được xem như là xu hướng phát triển nhân sự của tương lai.

Khác với cách quản trị truyền thống là dựa vào yêu cầu và mong muốn của lãnh đạo, thì trải nghiệm nhân viên tập trung trả lời và đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân viên, chạm đến cảm xúc của từng cá nhân trong tập thể lớn.

Từ đó tạo dựng tinh thần tích cực, gắn kết khăng khít giữa doanh nghiệp và nhân viên, giúp nhân viên trở thành con người tốt nhất trong công việc của họ. Điều đó tạo ra sức mạnh nội lực, giúp doanh nghiệp vững vàng vượt qua cơn sóng dữ Covid -19 hay những khó khăn khác trong tương lai.

Đã có hàng loạt nghiên cứu, bài học trên thế giới thể hiện trải nghiệm nhân viên tốt đem lại lợi ích kinh tế thực sự bền vững cho doanh nghiệp.

Trong khảo sát của Kincentric năm 2019, 79% doanh nghiệp cũng đồng ý rằng EX có tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh, họ cho rằng tác động đó phần lớn đến từ việc nhân viên tích cực, gắn bó và tạo được sự kết nối cá nhân với mục tiêu của tổ chức.

Còn theo IBM và Viện Nghiên Cứu Workhuman, top 25% các doanh nghiệp có điểm EX cao nhất có được nỗ lực của nhân viên lên tới 95% và hiệu quả làm việc đạt 96%, trong khi nhóm tổ chức có EX thấp nhất chỉ nhận được 33% nỗ lực của nhân viên và hiệu quả chi đạt 73%. Nhóm đạt điểm EX cao có tỉ lệ muốn rời bỏ doanh nghiệp chỉ ở mức 21%, nhóm có điểm EX thấp nhất có tới 44% nhân viên muốn tìm kiếm công việc khác.

Trải nghiệm nhân viên phân hoá theo quy mô doanh nghiệp



Tại Việt Nam, chiến lược trải nghiệm nhân viên vẫn còn là điều mới mẻ, tuy nhiên, nó đã và đang được nhiều DN thực hiện một cách bản năng. Báo cáo sẽ giúp các nhà quản trị DN hiểu chính xác về xu hướng quản trị này của thế giới và biết cách bắt đầu xây dựng trải nghiệm nhân viên xuất sắc.

Khảo sát tại Việt Nam cho thấy trải nghiệm nhân viên dừng ở mức độ khá, trải nghiệm cơ hội phát triển tiệm cận mức tệ. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Trải nghiệm nhân viên nhìn chung dừng ở mức độ khá, chưa có phần trải nghiệm nào chạm đến mức tốt. Ngoài ra, trải nghiệm về cơ hội phát triển tiệm cận mức tệ (57%).

Khảo sát với nhóm quản trị nhân sự và quản lý cấp cao đại diện 150 doanh nghiệp của 21 ngành nghề khác nhau, cùng hơn 800 nhân viên tại hai khu vực chính là Hà Nội và TP.HCM trong tháng 8/2020.

Trải nghiệm nhân viên có sự phân hoá rõ theo quy mô doanh nghiệp. Cụ thể: Các tổ chức lớn trên 450 nhân viên có điểm trải nghiệm nhân viên cao nhất, đạt mức tốt ở nhiều yếu tố như an toàn, ổn định và công việc có ý nghĩa.

Các doanh nghiệp từ 101 - 250 nhân viên có điểm trải nghiệm nhân viên thấp nhất, chỉ ở mức cơ bản (64%), thậm chí bị đánh giá tệ trong nhiều mặt như cơ hội phát triển và lãnh đạo doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nhỏ từ 10 - 100 nhân viên có điểm trải nghiệm nhân viên ở mức khá, điểm sáng của nhóm này là nhân viên thấy tin tưởng và ngưỡng mộ quản lý trực tiếp.

Các doanh nghiệp từ 251 - 450 nhân viên có điểm trải nghiệm nhân viên tương đương với nhóm 10 - 100 nhân viên, tốt hơn về an toàn tài chính, lương, nhưng yếu hơn về sự tin tưởng, ngưỡng mộ quản lý trực tiếp.

Quản trị trải nghiệm nhân viên bằng cách nào?

Thực tra trải nghiệm nhân sự không mới, tuy nhiên lâu nay các DN vẫn ít áp dụng. Muốn quản trị bằng trải nghiệm nhân viên, thay vì DN nghĩ gì, muốn làm gì cho nhân viên, hãy đi từ nhân viên đang trải nghiệm thế nào, theo họ điều gì có thể khiến công việc của họ tốt hơn, tốt hơn ra làm sao. Bản thân các cấp lãnh đạo từ cao cấp, trung cấp đều phải tham gia vào quá trình quản lý trải nghiệm nhân viên. Bản thân người làm quản trị cũng phải ứng dụng pương thức suy nghĩ, tư duy khác với trường lớp đã đào tạo.

Mặc dù việc trải nghiệm nhân viên ở Việt Nam còn mới nhưng nhìn chung các DN Việt Nam vẫn khá cầu thị và mong muốn tìm được giải pháp để quản lý nhân sự tốt. Các chuyên gia về quản trị nhân sự cho biết để trải nghiệm nhân sự được đánh giá tốt, nhà quản trị cần nhanh chóng vun đắp tư duy, kiến thức của bản thân, học hỏi và ứng dụng những kỹ năng mới như tư duy thiết kế, chuyển đổi số, tổ chức linh hoạt, tư duy thiết kế dịch vụ, marketing.

"Đặc biệt phải mở rộng, lắng nghe và thấu hiểu hành trình trải nghiệm của nhân viên, tối ưu hóa những điểm chạm, mang lại ý nghĩa thực sự cho người lao động. Công nghệ và phân tích dữ liệu, hành vi con người sẽ là người đồng hành không thể thiếu trong việc xây dựng trải nghiệm nhân viên và môi trường làm việc của tương lai", báo cáo của Apotta nhấn mạnh.