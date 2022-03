Từ chiều tối hôm qua (24/3) đến nay, thông tin bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) bị Công an TP.HCM bắt tạm giam là thông tin tràn ngập trên các mặt báo cũng như mạng xã hội.

Đây là động thái được cơ quan công an đưa sau nhiều tháng bà Nguyễn Phương Hằng liên tục phát sóng trực tiếp livestream trên mạng xã hội và gọi tên nhiều cá nhân, tập thể để nhục mạ, xúc phạm. Bà Hằng cũng nhiều lần tổ chức đến các địa điểm khác nhau để gặp các cá nhân mà bà "quan tâm", khiến an ninh trật tự khu vực bị đảo lộn.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM. Ảnh công an cung cấp

Cũng chính vì những tháng ngày "miệt mài livestream", gọi tên hàng loạt nhân vật đình đám trong xã hội nên bà Hằng đã nhận được rất nhiều đơn tố giác tội phạm, đề nghị khởi tố bị can, khởi tố vụ án.



Dự định dang dở của bà Nguyễn Phương Hằng

Trước khi bị bắt ít giờ, vào chiều 24/3, trên trang Facebook cá nhân của trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng (tài khoản mà bà Hằng vẫn thường xuyên sử dụng) đã có thông báo sẽ tổ chức một buổi "gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện trực tiếp" trong talkshow tại Trường đua Đại Nam vào 18h ngày 26/3.

Talkshow lần này được bà Hằng thực hiện với chủ đề "Nghịch lý thay đạo lý" với sự tham gia của Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân - người đã đồng hành cùng nữ CEO trong nhiều buổi livestream trước đó. Ngoài ra, một nhân vật khác cũng là khách mời trong chương trình này có tên "Anh nông dân" và thầy Jimmy Huỳnh (được giới thiệu là giáo viên Anh văn, đang học thạc sỹ tại Đại học Montreal, Canada).

Dự định thực hiện Talkshow "Nghịch lý thay đạo lý" bị dang dở khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Ảnh: FBNV

Theo thông tin công bố của bà Phương Hằng, buổi talkshow sẽ được phát trực tiếp trên Youtube, Facebook và Tiktok.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, nữ CEO Đại Nam đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Như vậy, buổi livestream "Nghịch lý thay đạo lý" trở thành một dự định dang dở, chưa thực hiện được của bà Nguyễn Phương Hằng.

Trên trang Facebook của mình, nữ trợ lý thân cận đã có động thái sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt. Theo đó, người này đăng tải dòng trạng thái "Chúng ta hãy bình tĩnh nha mọi người ơi. Không nên vì quá khích, vì 1 vài lời kích động mà nói những lời không hay, dễ mắc sai lầm. Hãy Thượng Tôn Pháp Luật. Đừng dễ dàng bị mấy con lươn dẫn dắt và khích tướng nha! BÌNH TĨNH".

Gọi chó, ngựa bằng tên người mình mâu thuẫn

Trên các livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, khán giả không khó để bắt gặp những từ ngữ thô tục để nhục mạ, xúc phạm những người mà bà đang mâu thuẫn.

Clip KDL Đại Nam gọi chó, ngựa bằng tên những người mâu thuẫn với bà Nguyễn Phương Hằng. Clip: C.N

Gần đây nhất, vào buổi livestream ngày 19/3 tại khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương), dư luận càng thêm bức xúc khi Ban tổ chức cho phép gọi chó đua, ngựa đua bằng tên của những người đang có mâu thuẫn với bà như nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, ca sỹ Vy Oanh...

Trên khán đài, nữ CEO Nguyễn Phương Hằng liên tục cười vui vẻ khi MC đọc những cái tên này, đồng thời, số đông khán giả cũng hò reo, phấn khích.

Sau khi chương trình kết thúc, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về sự việc. Đa phần đều thắc mắc, không biết pháp luật sẽ can thiệp như thế nào với hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của cá nhân trong chương trình này. Đồng thời, các nhân vật được đặt tên cho chó, ngựa tại Đại Nam cũng rất bức xúc và chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vi phạm.

Ngày 24/3, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, trước đó, đơn vị này đã thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TP.HCM do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện. Bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp với nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Đồng thời, bà Hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật. Nhiều lần bà Hằng tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.