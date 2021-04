Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang bàn giao theo đúng quy trình

Việc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo về dự án đường sắt đô thị Hà Nội Cát Linh – Hà Đông, gửi Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, cùng với đó, xem xét ban hành thông báo kiểm tra công tác nghiệm thu dự án để kịp thực hiện bàn giao, vận hành khai thác dịp 1/5/2021 đang được dư luận quan tâm.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Để xác định rõ thời gian vận hành khai thác thương mại đường sắt Cát Linh - Hà Đông, trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết: "Hiện nay, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn đang tiến hành kiểm đếm, tài liệu, hồ sơ theo đúng quy trình để đảm bảo vận hành khai thác thương mại theo đúng kế hoạch".

Ông Trường cũng cho biết, đường sắt Cát Linh - Hà Đông có vận hành chính thức vào ngày 1/5 hay không thì thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ GTVT và TP Hà Nội thống nhất. Đơn vị sẽ nhận bàn giao để quản lý vận hành khi được các bên thống nhất.

Theo Bộ GTVT, ngày 1/4 và 2/4 vừa qua, Tổng thầu khẳng định không cấp thêm tài liệu an toàn đoàn tàu, với lý do Trung Quốc không có quy định đánh giá an toàn với đoàn tàu có người lái (kèm theo bằng chứng các thư ngày 7/4/2021 của Tổng thầu xác nhận chịu trách nhiệm về chất lượng đoàn tàu, Thư cam kết của Công ty TNHH Trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh, Công ty TNHH quản lý xây dựng GTĐS TP Bắc Kinh).



Bộ GTVT và Ban Quản lý Dự án đường sắt đã gấp rút hoàn thiện các thủ tục để cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án này.



Ngày 23/4/2021, Bộ GTVT có thư số 3619/BGTVT-CQLXD gửi Tư vấn ACT khẩn trương xem xét để cấp chứng nhận an toàn hệ thống và dự kiến ngày 28/4 Tư vấn sẽ hoàn thành việc cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án.

Bộ GTVT khẳng định, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã hoàn thành công tác vận hành toàn hệ thống cuối năm 2020, sau đó Tổng thầu phối hợp với Metro Hà Nội duy trì chạy 2 đôi tàu trên tuyến để tiếp tục kiểm tra, đánh giá tính ổn định của hệ thống thiết bị.