Gặp nạn ở biển Quảng Ngãi, thi thể 3 ngư dân trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Sáng 26/10, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, người dân vừa phát hiện trên địa bàn có 3 thi thể ngư dân trôi dạt vào bờ biển. Qua xác minh, đó là những ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn vào ngày 24/10.

Theo đó, vào lúc 4h30 cùng ngày, người dân địa phương đi biển đã phát hiện 3 thi thể ngư dân trôi dạt vào bờ biển Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành nên gọi báo cho cơ quan chức năng.

Thi thể 3 ngư dân đang được đưa về để gia đình lo hậu sự. (Ảnh: CTV)

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Núi Thành đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Qua xác định ban đầu, danh tính 3 nạn nhân gồm: Nguyễn Th. (25 tuổi), Nguyễn Tấn N. và Bùi Đức S. (cùng 14 tuổi), cùng trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện Công an huyện Núi Thành đang làm biên bản bàn giao Công an huyện Bình Sơn và người thân gia đình để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Trước đó, lúc 4h sáng 24/10, Nguyễn Th., Nguyễn Tấn N. và Bùi Đức S. (người nhà của ông Bùi Đức Thành - chủ tàu cá QNg 90755 TS, hành nghề câu mực ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) đã bơi thuyền thúng ra kiểm tra tàu QNg 90755 TS. Không may, thuyền gặp dòng nước chảy xiết ở khu vực cửa biển Sa Cần, xã Bình Chánh bị sóng đánh lật úp xuống biển làm 3 ngư dân mất tích.