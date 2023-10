Giá cà phê ngày 10/10: Robusta giảm xuống mức thấp kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 10/10: Cà phê trong nước giảm giá trên diện rộng

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London sụt giảm liên tiếp phiên thứ bảy. Kỳ hạn giao tháng 11 giảm thêm 34 USD, xuống 2.325 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm thêm 37 USD, còn 2.243 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tỏ ra ổn định. Kỳ hạn giao tháng 12 không thay đổi, vẫn ở mức 146,05 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2024 tăng 0,05 cent, lên 147,25 cent/lb, các mức tăng cực nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 10/10/2023 lúc 14:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 500 đồng, xuống dao động trong khung 63.200 - 63.800 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 63.200 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 63.600 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 63.700 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 63.800 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Cuộc xung đột ở Đông Âu vẫn còn căng thẳng nay bùng nổ thêm cuộc chiến mới ngay giữa rốn dầu Trung Đông. Do cuộc xung đột, giá vàng và giá dầu thô tăng vọt cùng với nổi lo ngại hàng hóa thế giới và lãi suất sẽ tăng cao hơn.

Những dấu hiệu cho thấy sản lượng Arabica của khu vực Trung Mỹ và Colombia sẽ không như kỳ vọng do thời tiết quá nhiều mưa và lo ngại khô hạn ở Brazil không còn nữa đã hỗ trợ giá kỳ hạn sàn New York tạm ngừng đà giảm, trong khi áp lực từ Việt Nam sắp ra hàng vụ mới đã kéo giá cà phê Robusta giảm xuống mức thấp 6 tháng, cho dù thị trường vẫn có những tin đồn được cho là từ bên mua nhằm đè giá ngay đầu vụ mới.

Báo cáo Thương mại tháng 9 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 8 đạt tổng cộng 10,30 triệu bao, tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lũy kế xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 11 tháng đầu niên vụ cà phê 2022/2023 đã giảm 5,10% so với cùng kỳ niên vụ trước, xuống ở mức tổng cộng 114,01 triệu bao.

ICO vẫn duy trì dự báo thị trường cà phê toàn cầu sẽ thiếu hụt 7,26 triệu bao trong niên vụ cà phê 2023/2024 do tổng sản lượng chỉ tăng 1,70% so với niên vụ trước lên đạt 171,27 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng 1,66% so với vụ trước lên ở mức 178,53 triệu bao.

Theo dữ liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 9 chỉ đạt 50.967 tấn (khoảng 89.450 bao, bao 60 kg), giảm 39,79% so với tháng trước. Do đó, xuất khẩu cà phê cả niên vụ 2022/2023 đã đạt tổng cộng 1.664.374 tấn (khoảng 27,74 triệu bao), tăng 5,56% so với niên vụ trước.

Rệp sáp hại cà phê và cách phòng trừ hiệu quả

Rệp sáp hại cà phê (còn gọi là rệp bông, rệp phấn trắng) nếu không phát hiện và phòng trừ kịp thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và sinh trưởng của cây cà phê. Nhẹ thì rụng trái, khô cành, trường hợp nặng hơn khi tấn công rễ, rệp sáp sẽ làm cho nấm bệnh phát triển, cây vàng úa, lâu dài có thể làm chết cây.

Đặc điểm hình thái của rệp sáp

Tên khoa học: Planococcus kenyae. Tên tiếng Anh: Coffee mealybug. Tên gọi khác: Rệp phấn trắng, rệp bông. Rệp trưởng thành có hình bầu dục, trên người có nhiều sợi sáp màu trắng. Con đực không có sáp, mình thon dài, mắt to, râu và chân có nhiều lông ngắn. Trứng rệp sáp hình bầu dục, thường dính với nhau thành tổ hình tròn, bên ngoài có lớp lông tơ màu trắng bao phủ. Rệp non màu hồng nhạt, chân phát triển mạnh, chưa xuất hiện sáp. Vòng đời của rệp sáp khoảng 30-45 ngày.

Đặc điểm gây hại của rệp sáp

Loại hại rễ: Thường sinh sống ở dưới đất, bám quanh rễ, chích hút rễ đồng thời tạo ra một lớp sáp quanh rễ khiến rễ không hấp thụ được nước và chất dinh dưỡng, đồng thời những vị trí bọ sáp chích cũng là nơi phát sinh các loại nấm hại rễ.

Cây bị rệp tấn công rễ thường còi cọc, vàng úa, quả rụng non, một thời gian nếu không chữa trị cây sẽ chết Loại hại lá và chùm quả: Vào mùa mưa rệp bắt đầu đẻ trứng ở các nách lá, chùm bông, chùm quả. Sau khi trứng nở, rệp con nhanh chóng tìm nơi sinh sống và ít di chuyển. Chúng thường sống tập trung, chích hút nhựa cây, gây héo ngọn, khô lá, vàng rụng quả non.

Những vị trí rệp sáp sinh sống thường xuất hiện kèm nấm hồng, nấm bồ hóng, làm giảm khả năng quang hợp, cũng như lây lan ra các vị trí khác trên cây.

Biện pháp phòng trừ rệp sáp hại cà phê

Biện pháp canh tác: Thường xuyên dọn cỏ, cắt tỉa cành, giữ cho vườn tược thông thoáng. Kiểm tra định kỳ nách lá, nụ, chùm quả, xử lý ngay khi thấy rệp xuất hiện. Đặc biệt những năm thời tiết khô hạn. Áp dụng các kỹ thuật chăm sóc cà phê, kỹ thuật bón phân cho cà phê đúng cách, ngoài ra cũng có thể trồng các giống cà phê cao sản kháng bệnh, sinh trưởng khỏe mạnh để cây có đủ sức chống chịu với sâu bệnh.

Biện pháp hóa học: Sử dụng các thuốc trừ sâu có tính nội thấp, lưu dẫn mạnh. Phun phòng và phun khi rệp bắt đầu xuất hiện. Khi phun cần chọn ngày mát trời. Nếu rệp hại rễ, bới đất xung quanh gốc, đổ thuốc xuống, lấp lại và tưới đẫm nước.

Các thuốc trừ rệp sáp cà phê

Thuốc chứa hoạt chất Cypermethrin (SecSaigon 50EC) Thuốc chứa hoạt chất Cypermethrin + Profenofos (Polytrin P 440 EC).