Giá sầu riêng ngày 14/11: Tháng 12 Việt Nam vẫn có sầu riêng nghịch vụ xuất khẩu

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 14/11/2023: Giá sầu riêng ở mức cao

Giá sầu riêng hôm nay ổn định đồng loạt. Sầu riêng Ri6 xô thấp nhất 105.000 đồng/kg; sầu Ri6 đẹp lựa có giá cao nhất 123.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái xô cao nhất 120.000 đồng/kg, giá sầu riêng Thái đẹp lựa ở mức 135.000 - 145.000 đồng/kg tại khu vực Tây Nam bộ...

Cụ thể, tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 118.000-123.000 đồng/kg, mức giá này ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 100.000-105.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 135.000 - 145.000 đồng/kg, loại này ổn định sau khi tăng 5.000 đồng/kg so với giá của ngày hôm trước đó; sầu riêng Thái mua xô có giá 115.000-120.000 đồng/kg, loại này không thay đổi so với giá hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 115.000-120.000 đồng/kg, không tăng so với giá hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 100.000-105.000 đồng/kg, không thay đổi so với giá của hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 125.000 - 135.000 đồng/kg, loại này đi ngang so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 110.000-120.000 đồng/kg, giữ ổn định so với giá hôm qua.

Giá sầu riêng hôm nay 14/11, tại khu vực Tây Nguyên, sầu Ri6 đẹp lựa có giá 115.000-120.000 đồng/kg, không tăng so với giá hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 100.000-105.000 đồng/kg, không tăng so với giá của ngày hôm qua.

Sầu riêng Thái đẹp lựa có giá 130.000 - 140.000 đồng/kg, loại này giữ ổn định so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 110.000-120.000 đồng/kg, không tăng so với giá hôm qua.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 14/11. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 14/11/2023: Giá sầu riêng đứng ở mức cao.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Hải quan, sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10/2023 giá trị có thể đạt mức cao kỷ lục từ 450 đến 500 triệu USD. Lũy kế 10 tháng năm 2023, giá trị sầu riêng xuất khẩu lên tới 2,2 tỷ USD.

Với số liệu trên, Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo trong hai tháng cuối năm, nước ta có thể thu về khoảng 200 đến 300 triệu USD từ xuất khẩu sầu riêng, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong năm lên 2,4 đến 2,5 tỷ USD.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dự báo dựa trên cơ sở khi giá trị xuất khẩu sầu riêng trong tháng 11 của tỉnh Gia Lai và vùng đồng bằng sông Cửu Long cộng lại có thể đạt con số 200 triệu USD. Riêng trong tháng 12 nước ta vẫn có sầu riêng nghịch vụ để xuất khẩu.

Mưa nhiều ảnh hưởng đến chống rụng bông, trái non sầu riêng như thế nào?

Mưa nhiều vào thời điểm cây chuẩn bị xả nhụy và chạy trái non đều ảnh hưởng đến quá trình chống rụng bông, trái non sầu riêng.

Cây đang chuẩn bị xả nhụy: Mưa nhiều, đặc biệt là mưa đêm làm cho trôi hạt phấn. Hạt phấn dễ bị nhiễm nấm, không thụ phấn bổ sung được và kết quả là rụng trái non. Nếu trái non có đậu thì cũng bị méo rất nhiều.

Sầu riêng bị rụng trái non

Mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến bộ rễ

Mưa nhiều làm đất bị oi nước, thiếu oxi cung cấp cho bộ rễ gây thối rễ. Rễ thối nên không thể hấp thu dinh dưỡng để để cung cấp cho trái làm trái chậm lớn cuống trái ốm, thậm chí bị nặng sẽ gây cháy lá và rụng trái non rất nhiều.

Mưa nhiều cũng là nguyên nhân khiến cây dễ ra đọt non và gây rụng trái hàng loạt.

Cây ra đọt non ảnh hưởng đến quá trình rụng bông, trái non sầu riêng: Sầu riêng và các loại cây trồng khác đều có chung đặc điểm là ưu thế ngọn. Vì thế trong thời điểm đang mang trái non mà cây đi đọt thì cây sẽ ưu tiên cung cấp dinh dưỡng để ra đọt non. Thiếu dinh dưỡng cung cấp cho trái non làm trái non nhẹ thì bị méo, dựt hộc, nặng thì rụng trái hàng loạt.

Làm gì nếu gặp phải tình trạng cây vừa ra đọt non và thời tiết mưa nhiều?

Nếu như sầu riêng của bà con mình rơi vào tình trạng cây ra đọt non và gặp thời tiết mưa nhiều thì nguy cơ rụng trái sẽ rất cao. Mưa thì chúng ta không thể điều khiển được nhưng để cây không ra đọt non là điều mà chúng ta có thể kiểm soát được.

Vì vậy chống rụng trái non sầu riêng hiệu quả và giảm thấp rủi ro nhất có thể, bà con có thể kiểm soát đọt non và có “bí kíp” để chống chọi lại thời tiết mưa nhiều.

Để chống rụng bông, trái non hiệu quả bà con mình chuẩn bị:

Khống chế đọt non

Trước khi cây xả nhụy 15 ngày, lúc này cây có đọt hay không có đọt. Bà con cũng nên phun ngừa để chặn không không đi đọt.

Pha 1kg Lân 86 cho 200 lít nước.

Nếu cây đi đọt mạnh trước khi xả nhụy.

Pha 1kg Lân 86 + 0,5kg Kali Bo cho 200 lít nước.

Thuốc chống rụng trái non

Trước khi xả nhụy 3 ngày:

Xử lý đậu trái bằng bộ 3 Anh Quốc (Bộ ba đậu trái Anh Quốc). Cụ thể như sau:

Pha 500ml Calcium + 500ml Boron + 500ml Horti Ponic cho 400 lít nước

Khi cây xả nhụy được 70-80%:

Pha công thức trên với liều lượng 500-600 lít nước phun sương để tăng khả năng đậu trái.

Trái non được 10 ngày:

Pha công thức trên với liều lượng 400 lít nước.