"Giải cứu" cô gái ngồi ở lan can tầng 18 chung cư có ý định tự tử

Chiều 2/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM xác nhận vừa giải cứu 1 cô gái ngồi ở lan can tầng 18 của căn hộ tại chung cư Era Town ở quận 7 có ý định tự tử.

Theo điều tra, trưa cùng ngày, nhiều người dân sinh sống ở chung cư Era Town nằm ở phường Phú Mỹ quận 7, TP.HCM nhìn thấy 1 cô gái ngồi ở lan can tầng 18 của căn hộ chung cư này. Cô gái ngồi nói lảm nhảm 1 mình và có ý định tự tử. Lúc này, người dân vội hô hoán và báo cho lực lượng chức năng.

Hình ảnh vụ việc.

Nhận tin báo, Công an quận 7 cùng Phòng PC07, Công an TP.HCM đã có mặt tiếp cận nơi cô gái ngồi để khuyên can. Sau 1 thời gian ngắn, lực lượng đã ra lan can và khống chế đưa cô gái vào bên trong căn hộ an toàn.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.