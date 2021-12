GRDP TP.HCM 2021 giảm sâu nhất từ trước đến nay

Cục Thống kê TP.HCM vừa thông báo kết quả thống kê tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2021.

GRDP TP.HCM 2021 giảm 6,78%

Theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP.HCM 6 tháng đầu năm tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước.

Quý III/2021 tăng trưởng GRDP chỉ bằng 75,03% so với cùng kỳ do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, thành phố thực hiện giãn cách kéo dài. Sau đó, một số ngành nghề được phép mở cửa hoạt động với điều kiện bảo đảm an toàn công tác phòng chống dịch, tăng trưởng GRDP quý IV bằng 88,36% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2021, GRDP TP.HCM giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay. Trong đó, khu vực nông lâm thuỷ sản giảm 13,68%, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 12,96%, khu vực thương mại dịch vụ giảm 5,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,43%.

GRDP TP.HCM 2021 giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm sâu nhất lịch sử. Ảnh: Hồng Phúc.



Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2021 tại TP.HCM ước tính giảm 14,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 14,7%; sản xuất và phân phối điện giảm 4,9%; cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 3,8%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 ước tính đạt 822.592 tỷ đồng, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa năm 2021 ước đạt 491.766 tỷ đồng, chiếm 59,8% tổng mức và giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 41.280 tỷ đồng, chiếm 5% tổng mức và giảm 46,1%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2.935 tỷ đồng, chiếm 0,4% và giảm đến 60,2%; doanh thu dịch vụ khác đạt 286.611 tỷ đồng, chiếm 34,8% và giảm 26,5% so với cùng kỳ.

Vận tải hành khách năm 2021 ước tính đạt 260.660 nghìn lượt khách, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hóa đạt 319.026 nghìn tấn, tăng 5,6%.

Khách du lịch nội địa đến TP.HCM trong năm 2021 ước tính đạt 9,3 triệu lượt người, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế là 0 lượt.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 tăng 2,36% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tại TP.HCM năm 2021 gặp nhiều khó khăn do Covid-19. Ảnh: Quốc Hải

Tập trung xử lý các điểm nghẽn trong năm 2022

Theo Cục Thống kê TP.HCM, kinh tế TP.HCM trong năm 2021 chịu ảnh hưởng chung trong bối cảnh đà tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu bị đe doạ do tác động của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư.

Các chuỗi cung ứng và các liên kết sản xuất bị gián đoạn do ách tắc giao thông cùng với tình trạng thiếu hụt lao động; giá năng lượng, giá nguyên vật liệu tăng gây áp lực lớn đến lạm phát. Việc bảo vệ sức khoẻ và ổn định sản xuất, giữ vững an ninh và an sinh xã hội là thách thức đòi hỏi nỗ lực rất lớn của chính quyền cùng doanh nghiệp và người dân thành phố.

Để TP.HCM trở lại vị trị, vai trò đầu tàu tăng trưởng kinh tế của khu vực phía Nam và cả nước, theo Cục thống kê, TP.HCM bên cạnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch thì cần thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để duy trì hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo việc làm và thu nhập tối thiểu cho người lao động.

Song song đó, tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai; giải quyết các xung đột pháp lý về thủ tục giao đất, xác định đơn giá đền bù, thủ tục thanh quyết toán xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…