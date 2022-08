Góc nhìn đầy đủ về "Hòn non bộ" từ flycam

Phía tay phải "Hòn non bộ" là dự án HDMON Vân Đồn, hiện nay dự an đã bị thu hồi. Một số người dân cho biết, trước kia quanh khu vực "Hòn non bộ" cũng chỉ là bãi sình lấy nhưng có rất ít cây sú, cây vẹt. Trước đây, khi nước thủy triều rút người dân thường hay đưa dê ra khu vực này chăn thả.