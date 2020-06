Kẻ sát hại người cha khi tới đón con ở vùng ven TP.HCM khai gì?

Ngày 10/6, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang giữ hình sự Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ quận 3, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.



Đối tượng Khanh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Khanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trước đây, anh Nguyễn Xuân Hồng (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và chị T.T.N.L (SN 1984, ngụ tỉnh Long An) có quan hệ tình cảm vợ chồng và có với nhau 2 người con chung.

Năm 2017, do mâu thuẫn, hai người quyết định ly hôn. Chị L giành quyền nuôi con và thuê nhà ở tại ấp1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Một năm sau, chị L gặp gỡ Khanh và dần nảy sinh tình cảm. Sau đó, Khanh dọn tới sống cùng chị L như vợ chồng.

Năm 2019, chị L và Khanh phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị đề nghị chia tay nếu Khanh không thay đổi tính tình. Tuy nhiên Khanh vẫn như trước nên chị L nhiều lần cự cãi với Khanh, đòi kết thúc mối quan hệ này.

Những lần như vậy, Khanh bực tức nên chửi bới và dọa nếu bỏ rơi gã, Khanh sẽ giết chị L, rồi tự sát. Do lo sợ nên chị L không dám chia tay.

Khoảng 3h ngày 7/6, Khanh đi chơi về nhà, kêu chị L mở cửa thì cả hai cự cãi lớn tiếng. Sau đó, chị L đòi chia tay không muốn sống chung với Khanh nữa. Lần này, Khanh chửi bới đe dọa là sẽ giết cả nhà chị L nếu chị chấm dứt tình cảm với mình.

Trưa cùng ngày, anh Hồng tới nhà vợ cũ là chị L để xin chở con đi chơi. Chị L nói anh Hồng đợi để chị cho 2 con ăn cơm rồi đi.

Lúc này, Khanh nghe thấy chị L nói chuyện nhẹ nhàng với chồng cũ nên bực tức, kéo chị L vào trong và nói về tình cảm hiện nay giữa 3 người. Chị L giải thích là anh Hồng tới chở con đi chơi, không có ý gì khác.

Sau đó, Khanh đi xuống bếp lấy con dao lên kề vào cổ anh Hồng, đẩy anh té xuống sàn nhà rồi đâm vào ngực anh Hồng. Chị L chạy lên thấy vậy nên hoảng loạn kêu cứu.

Chị Trần Thị Sa My (SN 1990, sinh sống gần nhà trọ) chạy ra can ngăn. Nhưng Khanh không buông dao mà tiếp tục đâm nhiều nhát vào người anh Hồng khiến con dao bị gãy.

Khi chị My kéo Khanh ra, anh Hồng bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Tuy nhiên, Khanh không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo chém anh Hồng nhiều nhát khiến anh này gục trên đường. Khanh còn quay sang rượt đuổi chém chị L, nhưng chị L bỏ chạy nên thoát chết. Sau đó, Khanh về nhà lấy xe máy tẩu thoát. Còn anh Hồng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đến 4h ngày 9/6, trinh sát công an đã bắt giữ được Khanh khi đang ẩn náu trong một căn nhà trọ tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Tại cơ quan công an, Khanh khai do nghĩ anh Hồng đến chở con đi chơi chỉ là cái cớ nhằm nối lại tình cảm với chị L, đồng thời do chị L nhiều lần đòi chia tay nên gã ghen tuông và dùng dao sát hại anh Hồng.

Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.