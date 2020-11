Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà, Lý Quý Khánh phấn khích tuyên bố “xí phần”

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh Kim Lý cầu hôn cô ngay trong bệnh viện trên trang cá nhân. Bức ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong ảnh, Kim Lý quỳ gối xuống cầu hôn và đeo nhẫn cho Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ bật khóc vì quá xúc động.

Hồ Ngọc Hà được Kim Lý cầu hôn tại bệnh viện.

Bức ảnh này được lan truyền khiến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của "Nữ hoàng giải trí" không thể ngồi yên như: Nguyễn Công Trí, Lý Quý Khánh, MC Ngọc Trinh, Dương Khắc Linh… Dàn sao Việt cũng như khán giả đang háo hức chờ đợi đám cưới của cặp đôi trong thời gian tới.

Trên trang cá nhân, nhà thiết kế Lý Quý Khánh đăng lại bức ảnh Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà trong bệnh viện. Cảm xúc của anh như vỡ òa vì tin vui đến từ cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt: "Xong! Chị mình về dinh! Em xí may đầm nha Hồ Ngọc Hà! Kim Lý you better be good anh!".

Dàn sao Việt gửi lời chúc mừng hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý.

Lý Quý Khánh chờ được may váy cưới cho Hồ Ngọc Hà.

Sau khi chào đón hai thiên thần nhỏ chào đời, cặp đôi Hồ Ngọc Hà – Kim Lý liên tục đón nhận tin vui, khiến nhiều người "ghen tị". Ít ngày trước, trang Deadline đưa tin hãng sản xuất phim Universal (Mỹ) sẽ sản xuất phiên bản mới của phim "Vệ sĩ Sài Gòn". Chris Pratt và Ngô Kinh là hai ngôi sao đầu tiên tham gia dự án phim này. Thông tin này khiến ê-kíp sản xuất "Vệ sĩ Sài Gòn" và khán giả Việt Nam bất ngờ.

Chia sẻ với truyền thông, Kim Lý hạnh phúc khi nghe tin "Vệ sĩ Sài Gòn" được nhà làm phim Mỹ lựa chọn remake. Nam diễn viên cho rằng phim xứng đáng được khoác lên một "chiếc áo" mới, được khán giả thế giới biết đến. Trước đó, Kim Lý đã mạnh tay chi 1 triệu USD để sản xuất "Vệ sĩ Sài Gòn". Sau khi công chiếu, phim mang về doanh thu 39 tỷ đồng.

"Vệ sĩ Sài Gòn" được nhà làm phim Mỹ sản xuất phiên bản mới.

Theo Kim Lý, đối tác bên Mỹ đã liên hệ mua kịch bản phim từ năm 2019. Trong hơn một năm thương lượng về hợp đồng, nam diễn viên đã đồng ý bán "đứa con tinh thần" của mình. Anh khẳng định khán giả sẽ có những trải nghiệm bất ngờ sau khi xem bản remake của "Vệ sĩ Sài Gòn".

Do kịch bản phim được mua với số tiền lớn và có những điều khoản hợp đồng kèm theo nên người yêu Hồ Ngọc Hà không thể tiết lộ. Kim Lý nhấn mạnh, phía nhà làm phim Mỹ đánh giá cao cốt truyện. Đó là sự khích lệ rất lớn với anh cũng như nhiều nhà làm phim Việt Nam.