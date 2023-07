Thế nhưng giống điều tím độc đáo này đã và đang giúp nhiều thành viên Hợp tác xã (HTX) Hạt điều Thanh An, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) “đổi đời”.

Trồng điều tím than-mở lối đi riêng

Trong một lần tình cờ mua nhầm giống, chị Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Hạt điều Thanh An, Giám đốc Công ty TNHH MTV SX-TM Nhân Sang ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản đã “dở khóc, dở cười” với giống điều lạ này.

Thế nhưng từ điểm yếu, chị Loan đã chủ động tìm hiểu, xoay chuyển tình huống, biến cây điều tím than trở thành điểm mạnh của thương hiệu hạt điều Nhân Sang.

Sau 5-6 năm chăm sóc, vườn trồng điều tím than của chị Loan ở xã Thanh An cho quả bói. Những tưởng ngày thu hoạch đến gần với nhiều niềm vui thì hằng ngày đi thăm vườn, nỗi lo của chị Loan càng tăng.

Cả vườn điều với nhiều chùm bông to nhưng mỗi chùm chỉ ra 1 quả. Nhớ lại thời điểm đó, chị Loan cảm thán: “Mỗi lần ra vườn, nhìn mỗi chùm có 1 quả lẻ loi, nhỏ xíu, quả càng già càng đen tôi buồn lắm! Nhưng lỡ rồi không biết làm sao nên tôi đành chờ xem có gì đặc biệt không…

Càng chờ, tôi càng thất vọng. Nhất là khi quả điều chín, hạt chuyển màu nâu rồi sang đen, đem sấy lên thì đen đậm”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan chia sẻ sự khác biệt của vườn điều tím than: Cây điều tím than ra nhiều chùm bông to nhưng mỗi chùm chỉ ra một quả, đồng nghĩa chỉ có một hạt. Vườn trồng điều tím than của chị Loan ở Hợp tác xã (HTX) Hạt điều Thanh An, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước).

Tuy nhiên, khi cắn thử hạt điều “đen như rang cháy” thì chị Loan cảm nhận được vị béo tự nhiên, ăn ngọt hơn hạt điều thường. Chị quyết định đem hạt điều đi kiểm định với suy nghĩ “còn nước còn tát”.

Đến khi nhận được kết quả kiểm định, chị Loan vỡ òa nhận ra hạt điều tím than có hàm lượng dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Biết mình đã đi đúng hướng, nhưng chị cũng trăn trở làm sao để thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình. Bởi giữa thủ phủ hạt điều, việc định vị một thương hiệu mới rất khó khăn khi chị “đi một mình”.

Chọn cho mình lối đi riêng, chị Loan phải nỗ lực vượt qua những khó khăn. Cùng với sự hỗ trợ của công nghệ, tâm huyết dành cho sản phẩm, chị đã thuyết phục khách hàng bằng cách livestream bán hàng mỗi ngày. Từ những ngày đầu chỉ 80 đơn, dần dần tăng lên và trung bình hiện nay là 400-500 đơn sản phẩm/ngày.

Chị Phạm Thị Thùy Linh ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản (tỉnh Quảng Bình) là một trong những khách hàng sử dụng hạt điều tím chia sẻ: Tôi thấy sản phẩm ăn ngon, tốt cho sức khỏe, có giấy tờ kiểm định rõ ràng. Bản thân tự hào khi Bình Phước có giống điều độc đáo như vậy.

Nỗ lực xây dựng thương hiệu hạt điều tím than

Cuối năm 2022, các sản phẩm hạt điều rang muối, hạt điều tím than sấy thăng hoa, hạt điều vị tỏi ớt, bánh hạt điều của Công ty TNHH MTV SX-TM Nhân Sang được UBND tỉnh Bình Phước công nhận đạt OCOP 4 sao.

Đây chính là thành quả của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Loan. Kết quả này như một tấm vé thông hành giúp các sản phẩm của hạt điều Nhân Sang “phủ sóng” ở nhiều địa phương trên cả nước, được đưa vào siêu thị và mở ra cơ hội hợp tác với một số đối tác thương mại để xuất ra thị trường nước ngoài.

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Hạt điều Thanh An: Hạt điều tím than có vỏ cứng, nhân tím được bao lớp vỏ mỏng. Theo kết quả kiểm nghiệm, hạt điều tím than không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn chứa một số chất chống ôxy hóa và axít béo Omega-3, có tác dụng hỗ trợ chống lại một số bệnh. Vì vậy, bên cạnh tập trung kinh doanh, tôi còn học hỏi và chia sẻ các bài thuốc dân gian từ lá điều non tím than sấy thăng hoa cho người dân có nhu cầu.

Đồng thời việc đạt chứng nhận OCOP 4 sao của hạt điều Nhân Sang còn giúp HTX Hạt điều Thanh An khẳng định chất lượng sản phẩm, mở ra cơ hội để vươn xa trên thị trường. Hành trình đưa hạt điều Nhân Sang vươn ra biển lớn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng tìm hướng đi riêng của chị Loan giữa thủ phủ điều Bình Phước.

Trên hành trình đó, xưởng hạt điều Nhân Sang do chị làm chủ đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động địa phương, với mức lương từ 6-12 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, từ lợi nhuận, trung bình mỗi năm chị Loan ủng hộ hoạt động từ thiện - nhân đạo trong và ngoài tỉnh khoảng 500 triệu đồng.

Là chủ thể của sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao đầu tiên của huyện Hớn Quản, sự nỗ lực và cách làm sáng tạo của chị Loan đã và đang tạo ra một mô hình mới góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Việc khai thác và chế biến sâu các sản phẩm hạt điều tím than cũng giúp sản phẩm hạt điều Bình Phước ngày càng đa dạng, phù hợp với nhiều sự lựa chọn của khách hàng trong và ngoài nước.