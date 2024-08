Loại rau có carotene gấp 1,5 lần cà rốt, chất xơ gấp 2 cần tây, vitamin gấp 2 cam, giúp tăng cường miễn dịch

Loại rau mà nhiều người bỏ qua này có hàm lượng vitamin và vi chất cao hơn bất cứ loại rau nào. Chúng còn được ví bổ dưỡng ngang với nhân sâm: lá khoai lang.

Theo các nghiên cứu, hàm lượng dinh dưỡng của lá khoai lang rất cao. Mỗi 100 gram lá khoai lang chứa 6.000 microgam carotene, gấp 1,5 lần so với cà rốt.

Mỗi 100 gram lá khoai lang chứa 2,8 gam chất xơ, gấp đôi so với cần tây. Cứ 100 gram lá khoai lang chứa 56 mg vitamin C, gấp đôi so với cam quýt.

Dễ dàng nhận thấy công dụng tuyệt vời của loại rau này.

Khi nói đến việc bổ sung carotene, chúng ta ăn cà rốt; khi nói đến thuốc nhuận tràng và giảm táo bón, chúng ta nghĩ đến việc bổ sung vitamin C, khi nói đến việc bổ sung vitamin C, chúng ta nghĩ đến việc ăn cam mà không biết rằng lá khoai lang không chỉ chứa 3 dưỡng chất này mà tỷ lệ còn cao hơn nhiều so với cà rốt, cần tây và cam quýt.

Carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể con người, giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch khỏi sự tấn công của các phân tử gốc tự do và có tác dụng tăng cường miễn dịch đáng kể.

Loại rau này cũng rất giàu chất xơ, có thể đẩy nhanh quá trình di chuyển của thức ăn trong đường tiêu hóa và có tác dụng làm sạch ruột.

Điều đáng kinh ngạc nhất là lá khoai lang có lượng calo rất thấp, chỉ 28 calo nhưng lại chứa 3,1 gam protein, thích hợp ăn nhiều vào mùa hè để giảm cân và bổ sung protein thực vật.

Lá khoai lang rất giàu flavonoid, có thể bắt giữ “sát thủ” gốc tự do chứa oxy gây rắc rối cho cơ thể con người. Loại rau này có nhiều tác dụng đối với sức khỏe như chống oxy hóa, nâng cao sức đề kháng bệnh tật của cơ thể, trì hoãn lão hóa, chống viêm và ngăn ngừa ung thư.

Về mặt tác dụng kéo dài tuổi thọ, nhiều người ví lá khoai lang bổ dưỡng ngang nhân sâm. Trên thực tế, xét về giá trị dinh dưỡng, lá khoai lang thích hợp cho người bình thường ăn hơn nhân sâm. Loại rau với hương vị thuần khiết này là món ngon nhất trên bàn ăn.

Lá khoai lang tuy tốt nhưng chỉ có tác dụng nếu bạn ăn thường xuyên. Ăn 3 lần một tuần sẽ có tác dụng giảm cân, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Bạn đừng bỏ qua loại rau giá rẻ này nhé!

Món ăn gợi ý: Bánh lá khoai lang

Nguyên liệu: Lá khoai lang, bột mì, tỏi, ớt.

Cách làm:

- Chọn lá khoai lang non mềm, vớt ra, rửa sạch.

- Thái nhỏ lá khoai lang.

- Thêm lượng bột thích hợp vào lá khoai lang đã nghiền nát. Bạn có thể thêm một ít nước.

- Nhào bột và lá khoai lang thành khối mềm, mịn.

- Sau đó nặn thành hình những chiếc bánh nhỏ rồi cho vào nồi hấp.

- Đun sôi nước và hấp bánh lá khoai trên lửa lớn trong 10 phút thì lấy ra khỏi nồi và ăn kèm với mắm tỏi ớt. Hương vị rất thơm ngon.

Món ăn gợi ý: Lá khoai lang xào tỏi

Nguyên liệu: Lá khoai lang, mỡ lợn, tỏi.



Cách làm:

- Nhặt ngọn non và lá khoai lang mềm.

- Rửa sạch lá khoai lang, để ráo nước.

- Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

- Đun nóng nồi, cho mỡ lợn vào, đun trên lửa nhỏ cho mỡ chảy ra, cho tỏi băm vào xào cho đến khi có mùi thơm.

- Cho lá khoai lang đã rửa sạch vào nồi xào trên lửa lớn. Khi cho lá khoai lang vào, bạn có thể cho thêm một ít nước để lá khoai lang xào giòn và thơm ngon hơn.



- Xào lá khoai lang đến khi chín, thêm chút muối và nước cốt gà cho vừa ăn.

- Đảo đều rồi bắc ra thưởng thức. Rau giòn ngọt, lá mềm, thơm phức mùi tỏi, rất ngon miệng.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

Trên đây là giới thiệu về giá trị dinh dưỡng của lá khoai lang, kèm theo là hai công thức món ăn làm từ loại rau này, rất thích hợp để ăn quanh năm.

Đặc biệt với những người muốn giảm cân có thể ăn lá khoai lang thường xuyên. Loại rau này sẽ giúp làm sạch và làm ẩm ruột, giải độc, giảm mỡ, giúp ruột rất thoải mái, lượng calo rất thấp, bụng to giảm đi một thời gian.

(Theo Toutiao)