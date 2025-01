Loại thịt vạn người mê, ăn nhiều bổ phổi, tốt xương, nấu món đặc sản nổi tiếng càng ngon

Theo đông y, thịt gà là loại thịt có vị ngọt, tính ẩm, không độc, lành mạnh phổi, có tác dụng làm ôn trung ích khí, bổ tinh tủy giúp bồi bổ cơ thể cho người mắc bệnh lâu ngày.

Loại thịt này là loại thực phẩm cung cấp chất đạm dồi dào, ít chất béo.

Do đó, đây là thực phẩm ưu tiên sử dụng khi người dùng muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài. Loại thịt này cũng được chứng minh giúp ngừa bệnh viêm khớp cũng như các bệnh liên quan đến xương.

Từ thịt gà có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó cơm gà Hội An nổi tiếng với hương vị đậm đà và hấp dẫn. Món này bao gồm các thành phần chính như gà luộc, cơm được nấu từ nước luộc gà với nghệ tạo lên hương vị riêng của món cơm gà Hội An và được ăn kèm với nước mạ thơm ngon và nộm đu đủ.

Một điểm đặc biệt của cơm gà Hội An là sự kết hợp tinh tế giữa các nguyên liệu và gia vị, tạo nên hương vị độc đáo.

Với sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu và phương pháp nấu, cơm gà Hội An tinh hoa ẩm thực Việt đã trở thành một trong những món ăn được yêu thích và biểu tượng của vùng đất Hội An. Dân Việt giới thiệu cách nấu món cơm gà Hội An như sau:

Nguyên liệu nấu cơm gà Hội An:

- 1 con gà 1,8kg

- 2 chén gạo

- 1/2 củ hành tây

- 2 củ tỏi

- Rau răm

- 1/2 quả đu đủ.

- 1 củ cà rốt

- Muối, đường, tiêu, nước mắm, dầu ăn, nghệ.

Gà làm sạch cho vào nước lạnh cho thêm chút bột canh, nghệ, hành khô đem đi luộc.

Cách nấu cơm gà Hội An:

- Gà rửa sạch cho vào nồi nước lạnh cho thêm 2 củ hành khô, 1 nhánh nghệ luộc để tạo mầu cho gà vàng, sau dùng nước luộc gà nấu cơm sẽ cho mầu vàng óng đặc trưng riêng của món cơm gà Hội An.

Mề gà chần qua nước sôi rồi vớt ra để khử mùi hôi của mề

- Phi thơm hành tỏi sau đó cho gạo đã vo sạch vào đảo cho săn lại rồi cho chút nước luộc gà vào thay vì cho nước lã để nấu cơm dùng nước luộc gà để nấu cơm. Để cơm đậm vị cho thêm chút bột canh (lưu ý chỉ 1 ít không cơm lại mặn)

Phi thơm hành khô sau đó cho mề đã chần vào xào tiếp đó cho gia vị và nước luộc gà vào hầm lửa nhỏ để được món nước mạ đậm đà

- Lòng mề gà làm sạch thái vừa ăn sau đó đun một nồi nước nhỏ sôi cho lòng mề chần qua cho hết mùi hôi của lòng, sau đó phi hành thơm cho lòng mề đã chần vào xào xong cho gia vị vừa ăn và cho nước luộc gà ngập lòng mề, cho bếp lửa nhỏ hầm để lấy nước mạ dưới cơm.

Phi thơm hành tỏi sau đó cho gạo vào đảo săn lại rồi cho chút nước luộc gà vào đun sôi sau đó múc vào nồi cơm điện

Gạo sau khi đã xào săn cho vào nồi cơm điện thêm chút gia vị sau đó đổ nước luộc gà vào nấu cơm.

- Thịt là sau khi luộc xong có thể lọc thái vừa ăn hoặc xé phay. Thịt gà 1 phần để ăn cùng cơm và 1 phần để trộn nộm đu đủ gà xé phay.

Gà sau khi luộc xong vàng ươm bóng mượt

- Đu đủ cà rốt mua về rửa sạch bào sợi (lưu ý bào sợi to ăn sẽ giòn ngon hơn) hành tây thái sau đó ngâm vào nước đá lạnh để loại bỏ mùi hăng của hành và làm cho hành giòn hơn.

Quả đu đủ làm nên món nộm siêu ngon

Hành tây thái nhỏ ngâm với đá để loại bỏ độ hăng của hành và làm cho món hành giòn

- Sau khi sơ chế xong đồ làm nộm cho đu đủ cùng cà rốt bào sợi vào âu rồi cho chút muối vào đảo đều cho ngấm và cũng để cho đu đủ, cà rốt ra nước. Sau đó gạn nước đi rồi cho thịt gà và hành tây vào cùng với dấm, đường trộn vừa ăn, cuối cùng bày ra đĩa cho thêm ít rau răm là được đĩa nộm.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này thành món ngon!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nguyễn Hồng Thuý thực hiện.