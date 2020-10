Long An: Trồng loài cây mai vàng chỉ nở hoa dịp tết, nông dân thu nhập 10 tỷ đồng

Theo Hội Nông dân tỉnh Long An, phong trào trồng mai vàng trên địa bàn tỉnh đang diễn ra khá rầm rộ với diện tích gần 1.000 ha.

Đó là một trong số những nội dung được ông Ngô Thanh Tuyền báo cáo tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ông Ngô Thanh Tuyền cũng cho biết, trong năm 2020, toàn tỉnh đã thành lập 23 chi hội nông dân nghề nghiệp với 877 hội viên. 356 tổ hội nghề nghiệp với 3.857 hội viên. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.419 tổ hội nghề nghiệp với 21.282 hội viên.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Long An.

Các hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả, như: Tổ chăn nuôi bò ấp 3 (xã Mỹ An), tổ trồng mít ấp 1 (Mỹ Phú, Thủ Thừa), tổ trồng rau ấp Phước Thuận (xã Phước Lâm, Cần Giuộc), tổ trồng dừa xiêm đỏ phường Tân Khánh (TP.Tân An), tổ trồng thanh long An Lục Long (Châu Thành)…

"Việc chuyển đổi hình thức sinh hoạt theo địa bàn dân cư theo sinh hoạt theo chi, tổ hội nghề nghiệp đã thay đổi nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động hội, thu hút hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt đầy đủ", ông Tuyền cho biết.

Theo ông Tuyền, mặc dù tình hình kinh tế trong ngoài nước khá bất ổn, dịch Covid hành hành gây ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ nông sản của nông dân, nhưng nhìn chung phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì, hoạt động tốt.

Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, như: Mô hình nuôi bò vỗ béo lợi nhuận 4-5 triệu đồng/con, mô hình rau trồng trong nhà lưới lợi nhuận 200 triệu đồng/1.000m2/năm…

Đặc biệt, ông Tuyền còn cho biết, hiện trên địa bàn nông dân trồng mai vàng thu 10 tỷ đồng/ha.

Thậm chí, ông Trần Quốc Toản - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An còn kể, một hộ nông dân trồng mai vàng ở xã Tân Tây (Thạnh Hóa) vừa bán một liếp đất với 210 gốc mai vàng đã thu 10 tỷ đồng.

Nông dân xã Tân Tây chăm sóc mai vàng.

3 địa phương trồng mai vàng nhiều nhất là các xã: Tân Tây (huyện Thạnh Hóa), Mỹ Thạnh (Thủ Thừa) và Lương Hòa (Bến Lức).

Hiện, khu vực trồng mai vàng xã Tân Tây đã được công nhận là Làng nghề nhằm tạo điều kiện phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy phát triển du lịch...

Hội Nông dân huyện Thạnh Hóa cũng đã thành lập Tổ hợp tác (THT) trồng mai ở ấp 4 (Xã Tân Tây) với 30 thành viên.

Thời gian qua, huyện Thạnh Hóa đã đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề để phát triển nghề trồng mai vàng ở Tân Tây.

Làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Long An về Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Long An đã thực hiện năm qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cũng nhận định, Long An là một trong những địa phương có tổ hội nghề nghiệp nhiều nhất nước.

Chỉ đạo, định hướng phát triển cho công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới ở Long An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đề nghị, Hội Nông dân tỉnh Long An cần gắn phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vào các hoạt động của HTX, THT, chi tổ hội nghề nghiệp để đẩy mạnh phong trào này hơn nữa.

Trong khu sơ chế, đóng gói nông sản của HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh: "Làm gì thì làm, Hội Nông dân tỉnh Long An phải nâng cao năng lực làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp với các ban ngành xây dựng đề án hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn".

Trước đó, đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh (Thủ Thừa). Đây là một HTX đang phát triển khá mạnh của tỉnh Long An.