Một cuộc chiến khác ở Palestine

Mohamed, 14 tuổi, vẫy cờ Palestine hôm 28/10 trong lễ chôn cất cha cậu, Bilal Saleh, bị một người định cư Do Thái sát hại. Nhiều người Palestine tham gia sự kiện này. Ảnh: EPE

Thi thể của Bilal Saleh, 40 tuổi, bị bỏ lại giữa rừng ô liu vào sáng 28/10, với vết thương do đạn bắn vào ngực. Thứ duy nhất có thể đưa thi thể anh đi ngang qua cánh đồng và xuống núi là một chiếc thang gỗ - loại dùng để hái những quả ô liu trên cao.

Đó là những gì được thể hiện qua đoạn video do một nhân chứng ghi lại. Trước đó không lâu, bốn người định cư Do Thái vũ trang đã đi bộ xuống núi từ một khu định cư lân cận ở thị trấn As-Sawiya, Bờ Tây. Những người này nổ súng giết chết Bilah Saleh trước mắt của binh lính Israel. Trong số những người chứng kiến vụ sát hại Saleh có các con của anh là Mohamed, 14 tuổi và Musa, 8 tuổi, cùng những người thân và người dân địa phương khác. Tại thị trấn nằm ở phía nam Nablus này, một cảm giác bất lực tràn ngập trong cộng đồng Palestine. Người dân cho biết quyền miễn trừ cho người Do Thái đang ngự trị ở Bờ Tây, giữa cái bóng của cuộc xung đột Hamas - Israel.

Mohamed Salem, 48 tuổi, một quan chức trong Bộ Giáo dục của Chính quyền Palestine (PA), là anh họ của nạn nhân Bilal Saleh, cho biết: “Những gì xảy ra hôm nay phản ánh rõ tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng kể từ ngày 7/10”.

Ông Mohamed đang đề cập đến ngày xảy ra cuộc tấn công của Hamas vào Israel, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Kể từ đó, cũng đã có hơn một trăm người chết ở Bờ Tây. Mặc dù vậy, con số này là mờ nhạt so với hơn 8.000 người Palestine đã thiệt mạng vì các cuộc không kích và chiến sự ở Gaza, theo Cơ quan Y tế Gaza.

Các cuộc biểu tình ủng hộ các nạn nhân ở Gaza đã nổ ra trên nhiều đường phố Bờ Tây như ở Ramallah, Nablus, Hebron và Jenin. Làn sóng biểu tình mới nhất xảy ra sau khi quân đội Israel tiến vào Gaza vào tối 27/10.

“Chúng tôi sợ hơn", Mohamed Salem nói thêm. “Không ai lên án những gì đang xảy ra, kể cả các nước Arab. Chúng tôi chỉ có một mình", Salem than thở. Ông nói rằng người Palestine đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch quấy rối coi “tất cả người Palestine đều là Hamas”. Hơn 1.500 người đã bị giam giữ ở Bờ Tây kể từ ngày 7/10.

Vụ thu hoạch ô liu mà các gia đình Palestine tổ chức như một lễ hội đã kết thúc trong bi kịch ở thị trấn As-Sawiya. Sau khi chôn cất Saleh, một số nhân chứng kể lại, những người định cư Do Thái được quân đội Israel bảo vệ đã bóp cò súng trường M-16 hai lần nhằm vào Saleh. Vụ sát hại cũng được các nguồn tin quân sự Israel xác nhận với tờ Haaretz. Nguồn tin cho biết: “Những sự cố này ảnh hưởng đến tính hợp pháp của Israel ở cấp độ chiến lược và gây thiệt hại nghiêm trọng”, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ có người Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ngày càng gia tăng với người định cư.

Bilal Saleh, trong bức ảnh do gia đình cung cấp, hai ngày trước khi bị sát hại. Ảnh: El Pais

Hani Saleh, 21 tuổi, kể lại những gì đã xảy ra: “Đầu tiên, những người định cư đứng trên một ngọn đồi cách đó khoảng 300 mét. Sau đó quân đội đến, nhưng binh lính không làm gì cả. Một lúc sau, bốn người định cư đi xuống thung lũng nơi chúng tôi đang ở. Chúng tôi bắt đầu thu gom mọi thứ, nhưng Bilal thì không kịp. Một trong số họ đã giơ súng lên và bắn hai phát". Một viên đạn găm vào ngực Bilah Saleh, viên còn lại vào bên hông, Những người có mặt đã không thể làm gì để cứu anh.

Câu chuyện được Hani Saleh được kể lại trong một căn phòng đa năng ở trung tâm As-Sawiya, nơi tập trung khoảng 3.000 đến 4.000 người. Đó là căn phòng được sử dụng cho đám cưới và đám tang. Đó cũng là nơi người thân của Bilah Saleh tụ tập để chia tay người con của gia đình hôm 28/10. Con trai anh, Mohamed, một cậu bé 14 tuổi với lá cờ Palestine quấn quanh cổ, hầu như không nói gì. Mohamed chỉ cho biết cậu đang ngồi trên một cái cây thì thấy người định cư cố giật lấy điện thoại di động của cha cậu. Sau đó là một phát súng từ khoảng cách khoảng bốn mét - các nhân chứng khác cho biết. Hani Saleh nói rằng quân đội Israel đã bảo họ “về nhà” và tỏ ra không quan tâm đến vụ giết người. Không có xe cứu thương nên họ phải dùng thang để đưa thi thể Bilah Saleh xuống.

Mohamed (14 tuổi), trái, và Musa (8 tuổi), con trai của Bilal Saleh, người vừa bị một người định cư Do Thái bắn chết vào sáng 28/10.

Tổ chức phi chính phủ BTselem của Israel - cơ quan giám sát quyền của người dân Palestine - đã báo cáo rằng các vườn ô liu đang ngày càng bị những người định cư Israel tấn công. Người ta nói rằng một đoàn quan sát thậm chí đã buộc phải bỏ chạy sau khi bị bắn từ cánh đồng ở phía Nam Hebron (Bờ Tây). Tổ chức phi chính phủ này cũng đã công bố các video trong đó những người định cư xuất hiện với trang bị vũ khí và mặc quân phục. Sau một cuộc tấn công của người định cư vào một khu rừng ô liu vào tuần trước, người Palestine ở thành phố Deir Istiya thuộc Bờ Tây đã thấy những tờ rơi dưới kính chắn gió ô tô của họ đe dọa rằng chúng sẽ bị phá nếu họ không chạy sang Jordan - theo tờ Haaretz đưa tin.

Con đường đến Sawiya bị chặn một cách có hệ thống bởi hàng núi đất cao. Sự phong tỏa này - do các binh sĩ Israel áp đặt - làm trầm trọng thêm vấn đề chiếm đóng. Hai phương tiện của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel) cố gắng ngăn cản phóng viên đến thị trấn nơi Bilal Saleh sinh sống. Nơi này chỉ có thể được tiếp cận thông qua một con đường đất không xuất hiện trên các ứng dụng bản đồ.

Việc tiếp cận các tài nguyên thiên nhiên như đất đai, cây trồng và nước là một phần lâu dài của cuộc xung đột ở Bờ Tây.

Mohamed Salem cho biết, việc chiếm giữ lãnh thổ từ người Palestine để mở rộng các khu định cư của Israel, mạng lưới đường bộ và vành đai an ninh của nước này đã trở thành một mệnh lệnh. Các cuộc tấn công của người định cư cũng nhằm mục đích nhổ bỏ cây ô liu, một loại cây trồng truyền thống không cần nhiều công chăm sóc và người dân Palestine có thể canh tác dưới sự hạn chế đi lại nghiêm ngặt của chính quyền Israel.

Ông Salem nói: “Năm ngoái, những người định cư từ khu Eli đã làm vỡ các đường ống cung cấp nước cho chúng tôi". Ở As-Sawiya, từ sân nhà của Ali Sayed, 59 tuổi, có thể nhận ra những người Israel chiếm đóng khu định cư Eli trên ngọn đồi đối diện. Có thể nhìn thấy lá cờ xanh và trắng của Israel tung bay, các trạm gác, cần cẩu và các tòa nhà mới. Ông Ali Sayed nói: “Mới hôm qua, tại khu rừng ô liu phía dưới, họ đã bắn chỉ thiên vào các nông dân".

Một quan chức của Bộ Giáo dục Palestine cho biết thêm: “Họ thấy rằng họ có quyền bắn chúng tôi. Rắc rối chính của chúng tôi là những người định cư, thứ đến là quân đội.”