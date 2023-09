Hạt tiêu Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ chiếm gần hết thị phần của thế giới, 6 tháng đã xuất khẩu 27.000 tấn tiêu

Mỹ nhập khẩu gần 27.000 tấn hạt tiêu của Việt Nam, nguồn cung trong nước sắp cạn

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, 6 tháng đầu năm 2023, Mỹ đã nhập khẩu xấp xỉ 33.660 tấn hạt tiêu, trị giá 155,63 triệu USD. Lượng hạt tiêu nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm 25,7% và giảm 30,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, Hoa Kỳ đã mua 26.620 tấn tiêu từ Việt Nam, trị giá 117,79 triệu USD, giảm 19% về lượng và giảm 26,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù cả về lượng và trị giá đều giảm song thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ vẫn ổn định ở mức 79,1% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Tại cảng khu vực TP.HCM, giá tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu ổn định ở mức 3.500 USD/tấn và 3.600 USD/ tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định mức 5.100 USD/tấn (Số liệu ghi nhận ngày 28/8).

Ngoài ra, thị trường Mỹ còn nhập khẩu hạt tiêu từ Ấn Độ, Indonesia… và lượng tiêu nhập khẩu từ các nước này cũng trong xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt mức 4.624 USD/tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu từ các thị trường Việt Nam, Ấn Độ, Brazil giảm…, nhưng tăng mạnh từ Indonesia và Trung Quốc.

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), nước Mỹ đã nhập khẩu 64.685 tấn hạt tiêu từ Việt Nam vào năm 2022, tăng 1,8% so với năm 2021 và đánh dấu mức tăng trưởng trong năm thứ 7 liên tiếp. Năm 2022, Mỹ cũng là nước tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của nước ta, chiếm 25,3% thị phần trong tổng khối lượng hạt tiêu xuất khẩu của cả nước.

Trong cơ cấu thị trường cung cấp hạt tiêu cho Mỹ, Việt Nam đang chiếm thị phần lớn nhất.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 16 nghìn tấn, trị giá 60 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 5,4% về trị giá so với tháng 7/2023, so với tháng 8/2022 giảm 13,4% về lượng và giảm 20,2% về trị giá. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta đạt khoảng 184.000 tấn, trị giá 600 triệu USD, tăng 14,5% về lượng, nhưng giảm 15,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam thời gian tới sẽ duy trì mức thấp. Nguyên nhân là do nguồn cung nội địa không còn dồi dào, nhu cầu từ các thị trường Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc chưa thực sự khởi sắc.

Về giá tiêu xuất khẩu, trong tháng 8/2023, giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam ước đạt mức 3.748 USD/tấn, tăng 0,5% so với tháng 7/2023, nhưng giảm 7,9% so với tháng 8/2022.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam ước đạt mức 3.263 USD/tấn, giảm 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu chủng loại, tháng 7/2023, xuất khẩu hạt tiêu đen và hạt đen xay của Việt Nam giảm cả về lượng và trị giá so với tháng 7/2022, trong khi xuất khẩu hạt tiêu trắng và hạt tiêu trắng xay giảm về lượng, nhưng tăng về trị giá.

Giá tiêu trong nước tăng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, hiện lượng hạt tiêu vụ mùa 2023 trong dân và doanh nghiệp không còn nhiều. Từ giờ đến cuối năm 2023, hạt tiêu dành cho xuất khẩu chủ yếu từ lượng tồn kho từ các năm trước đó. Đây được cho là nguyên nhân khiến giá hạt tiêu nội địa tăng trong tháng 8/2023.

Ngày 28/8/2023, giá tiêu đen tăng từ 1.500 – 2.000 đồng/kg so với cuối tháng 7/2023, lên mức 68.500 – 72.000 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Giá tiêu trắng ở mức 102.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với cuối tháng 7/2023, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 105.000 đồng/kg cùng kỳ năm ngoái.

Giá tiêu hôm nay 6/9 ghi nhận tiếp tục tăng so với cuối tháng 8. Cụ thể, giá tiêu cao nhất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đạt 73.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua. Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay đạt 72.500 đồng/kg.

Tại các tỉnh Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại địa bàn Đắk Lắk, Đắk Nông ổn định ở mức 71.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai cũng tăng thêm 500 đồng/kg, đạt 70.500 đồng/kg.

Giá tiêu như hiện tại cũng được xem là mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay.