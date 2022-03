Nhiều doanh nghiệp gặp khó khi xin "visa" xuất khẩu sang Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đề xuất một việc

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, năm 2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành "Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài" (Lệnh 248) và "Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu" (Lệnh 249) có hiệu lực thực thi từ ngày 1/1/2022.

Trong đó, nhiều nội dung quy định mới được bổ sung, sửa đổi và thay thế các quy định liên quan trước đây, nhằm mục đích nâng cao công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, đặc biệt là quy định bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc phải đăng ký với cơ quan hải quan nước này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng đúng và đủ các quy định của Trung Quốc, đảm bảo các hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm của Việt Nam sang Trung Quốc diễn ra liên tục, thuận lợi khi Lệnh 248, 249 được thực thi, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã thường xuyên liên hệ, trao đổi với cơ quan Hải quan sở tại để tìm hiểu các quy định liên quan và yêu cầu phía bạn có văn bản hướng dẫn nhằm kịp thời cung cấp cho các bộ chức năng quản lý lĩnh vực nông sản, thực phẩm trong nước thông tin, hướng dẫn tới các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đề nghị các Bộ thống nhất giao cho một đầu mối (đề xuất Văn phòng SPS) tập hợp thông tin từ các Bộ, đơn vị phụ trách gửi cho Đại sứ quán để trao đổi với Hải quan Trung Quốc giải quyết các vướng mắc trong việc đăng ký mã số để xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang Trung Quốc. Ảnh: D.V

"Đến nay, việc triển khai đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của Hải quan Trung Quốc cơ bản hoàn thiện. Tính đến ngày 07/3/2022, có 1.853 doanh nghiệp được Hải quan Trung Quốc cấp mã, đảm bảo xuất khấu nông sản, thực phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sang Trung Quốc" - Đại sứ Phạm Sao Mai nêu rõ trong công điện.

Tuy nhiên, trong quá trình các doanh nghiệp đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã nhận được kiến nghị, phản ánh từ các Bộ chức năng và doanh nghiệp về một số vấn đề vướng mắc, tồn tại trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Trong đó, một số vướng mắc hay gặp như: Một số doanh nghiệp đã được cập nhật lên hệ thống nhưng chưa được cấp tài khoản truy cập; khi xử lý hồ sơ trên hệ thống đã thao tác đúng nhưng một số trường hợp không hiển thị; một số doanh nghiệp và sản phẩm chưa thể làm thủ tục xuất khẩu do hệ thống Hải quan Trung Quốc chưa hiển thị mã.

Từ thực tế này, để tiếp tục hỗ trợ kịp thời các ngành chức năng và doanh nghiệp trong nước đôn đốc, trao đổi với Hải quan Trung Quốc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy hoàn thành việc phê duyệt cấp mã doanh nghiệp và sản phẩm, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đề nghị Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương, Bộ Y tế rà soát lại số doanh nghiệp và sản phẩm đã đề xuất với Hải quan Trung Quốc nhưng chưa được phê duyệt, cấp mã; liệt kê cụ thể những khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký.

Với tư cách là đầu mối thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, cũng như các biện pháp, thủ tục đánh giá rủi ro, thanh tra, kiểm tra của mọi thành viên WTO, Văn phòng SPS Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các Cục, Vụ chuyên môn có liên quan, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trong việc phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp về các quy định mới của Lệnh 248, Lệnh 249 - được phía Trung Quốc đưa ra vào ngày 12, 14/4/2021.



"Ngoài ra, để đảm bảo tập trung thông tin, tránh tình trạng mỗi Bộ hoặc đơn vị phụ trách của Bộ phản hồi thông tin riêng lẻ như thời gian vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đề nghị các Bộ thống nhất giao cho một đầu mối (đề xuất Văn phòng SPS) tập hợp thông tin từ các Bộ, đơn vị phụ trách gửi cho Đại sứ quán để trao đổi với Hải quan Trung Quốc" - Đại sứ Phạm Sao Mai nhấn mạnh trong công điện.

Liên quan đến đề xuất này của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NNPTNT) cho biết, sẵn sàng hợp tác với các ngành chức năng, doanh nghiệp tập hợp mọi thông tin, vướng mắc trong quá trình các doanh nghiệp đăng ký mã sản phẩm để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

"Đây là ý tưởng rất hay, làm được như vậy thì thông tin sẽ chuyên nghiệp và nhanh hơn. Thực tế trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia như EVFTA, UKVFTA, CPTPP… thì Văn phòng SPS Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan đầu mối thực thi Chương SPS (Chương về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động, thực vật)" - ông Nam nhấn mạnh.