Nhiều giải pháp chống ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất trong cao điểm Tết

Ngày hôm nay (8/1), thị trường Trung Quốc mở cửa lại toàn bộ, lịch bay quốc tế sẽ tăng cao. Sân bay Tân Sơn Nhất dự báo sẽ đón thêm lượng khách quốc tế lớn từ thị trường này, đặc biệt là trong cao điểm Tết.



Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đợt cao điểm Tết năm nay sẽ bắt đầu từ 6/1 đến 5/2 (tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng). Theo đó, lịch bay của các hãng hàng không tăng cao, dự kiến trung bình khoảng 820 chuyến bay đi và đến mỗi ngày.

Lượng khách đi đến tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trung bình mỗi ngày khoảng 130.000 khách (trong đó khách nội địa 90.000 lượt người và khách quốc tế 40.000 lượt người).

Sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm Tết. Ảnh: H.T

Trước tình hình trên, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi lịch bay, lượng khách các khung giờ, chú ý khung giờ cao điểm để sắp xếp tăng cường nhân sự phù hợp, giải tỏa khách kịp thời, tránh ùn tắc.

Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay trên các màn hình điện tử (FIDS) tại nhà ga quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng nhằm hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện.

Đại diện cảng cho biết thông tin các chuyến bay đi/đến quốc nội tại sân bay đều được hiển thị trên các màn hình điện tử tại các khu vực gồm sảnh đi/đến, các quầy làm thủ tục hàng không, khu vực sau khi kiểm tra an ninh, khu vực cách ly, cửa khởi hành, băng chuyền nhận hành lý và các phòng chờ.

Như vậy, các thông tin này chỉ được cung cấp tại khu vực sân bay, điều này gây bất tiện cho hành khách tại các khu vực làm thủ tục sảnh A và B (do không biết giờ mở quầy làm thủ tục). Đồng thời, làm tắc nghẽn tại khu vực ga đến do hành khách phải tìm thông tin băng chuyền hành lý tại các vị trí đặt màn hình FIDS.

Được biết, giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Để khắc phục những hạn chế và mang lại thuận lợi cho hành khách đi/đến cảng, Trung tâm Khai thác ga Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã triển khai giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng tại địa chỉ tia.vietnamairport.vn và QR-code.

Sân bay Tân Sơn Nhất mở ứng dụng tra cứu thông tin chuyến bay quốc nội. Ảnh: H.T

"Giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng thông qua môi trường internet sẽ góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của hành khách" - đại diện cảng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, để chống ùn tắc nhà ga trong cao điểm Tết, lãnh đạo sân bay khuyến cáo hành khách sau khi làm xong thủ tục nên nhanh chóng hoàn tất kiểm tra an ninh và ra cửa khởi hành, không đi ra ngoài sảnh để tránh bị trễ chuyến bay. Trong quá trình xếp hàng kiểm tra an ninh, nếu hành khách nhận thấy có thể chậm giờ chuyến bay có thể liên hệ với nhân viên phục vụ hành khách, nhân viên hãng hàng không để yêu cầu được hỗ trợ. Vì lý do an ninh, hành khách không nên đeo kính đen và luôn mang theo hành lý, tài sản của mình, không để xa ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc.

Trong khi đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết trong năm 2022, ACV đảm bảo an ninh, an toàn và phục vụ khoảng 99 triệu lượt khách, tăng 122% kế hoạch năm và tăng 228% so với năm 2021.

ACV còn triển khai đồng bộ quản lý khai thác cảng, nâng cao năng lực thông qua của các cảng hàng không. Công ty đã tập trung nguồn lực trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản trị, điều hành và quản lý khai thác, đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng hàng không.

"ACV cũng sẽ triển khai công nghệ thu phí không dừng ETC tại các cảng hàng không, góp phần cải thiện tình hình phương tiện lưu thông ra vào và nâng cao năng lực thông qua tại các cảng hàng không", đại diện ACV cho biết.