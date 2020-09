NÓNG: Nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tự tử

Trưa nay, 10/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Công Diện - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư - xác nhận thông tin ông Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình), sinh năm 1967, trú tại thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã tự tử.

"Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng nay ở xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư. Hiện UBND huyện đã tiếp nhận thông tin và cử cơ quan chức năng xuống làm việc, điều tra rõ nguyên nhân vụ việc", ông Diện cho hay.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào tối 8/5/2020, tại TP.Thái Bình, ông Nguyễn Văn Điều điều khiển xe ôtô biển số 29A - 995.83 trên đường Trần Thủ Độ đã va chạm với một người đi xe đạp. Vụ tai nạn khiến một người phụ nữ cao tuổi bị hất văng, đập vào xe máy đang chạy cùng chiều và sau đó tử vong; người đi xe máy bị thương.

Sau khi gây tai nạn, ông Điều tiếp tục điều khiển chiếc xe, đâm vào một xe máy khác khiến người điều khiển xe máy bị thương, rồi bỏ chạy hơn 3 km. Khi đến Khu công nghiệp Phúc Khách (phường Phú Khánh, TP. Thái Bình), xe ôtô của ông Điều đâm vào một cổng sắt mới dừng lại.

Thời điểm đó, người dân đã vây rất đông xung quanh xe gây tai nạn, tuy nhiên, ông Điều ngồi trong xe cho đến khi có công an đến đưa đi.

Ông Nguyễn Văn Điều ngồi trong xe ô tô sau khi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương. (Ảnh: IT)

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Điều về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can.

Ngày 28/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Điều vì "vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương và vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia gây hậu quả rất nghiêm trọng, đã bị khởi tố hình sự".

Theo Ban Bí thư, những vi phạm nêu trên rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của địa phương và cá nhân ông Nguyễn Văn Điều, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ vào Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Điều.