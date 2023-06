Ngày 23/6, tại Hà Nội, Công ty The Bagel Co Ltd (Nutri D-Day) - một thương hiệu chuyên về các sản phẩm thực phẩm chức năng cho sức khỏe và chế độ ăn uống ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn An Việt - nhà cung cấp giải pháp công nghệ 4.0, kinh doanh thương mại điện tử và đầu tư sản xuất, phân phối các loại thực phẩm an toàn.

Đây là sự kiện quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài và bền vững giữa hai bên trong lĩnh vực thực phẩm chức năng - một ngành hàng đang có nhu cầu cao và tiềm năng lớn trên thị trường.

Theo thỏa thuận hợp tác, An Việt sẽ là đối tác chiến lược của The Bagel Co Ltd (Nutri D-Day) trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ 4.0, hỗ trợ quảng bá, kết nối giao thương và tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm chức năng độc quyền của Nutri D-Day trên các kênh bán hàng trực tuyến và offline, qua các hệ thống hiện có của Tập đoàn.

Ông Kim Hyoung Dae - Chủ tịch The Bagel Co Ltd (Nutri D-Day) cũng bày tỏ niềm tin vào sự hợp tác này: "Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với Tập đoàn An Việt - một đối tác có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực AI, công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Chúng tôi hy vọng rằng với sự hỗ trợ của Tập đoàn An Việt, chúng tôi sẽ có thể phát triển thị trường và khách hàng của Nutri D-Day một cách hiệu quả và bền vững".



Tại buổi lễ ký kết, ông Đào Ngọc Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn An Việt nói: "Chúng tôi rất hân hạnh hợp tác với The Bagel Co Ltd (Nutri D-Day), thương hiệu uy tín và chất lượng trong lĩnh vực thực phẩm chức năng. Chúng tôi tin rằng với sự kết hợp của hai bên, chúng ta sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm dinh dưỡng cao cấp, an toàn và hiệu quả cho sức khỏe".

Lễ ký kết 2 bên.

The Bagel Co Ltd (Nutri D-Day) là một thương hiệu chuyên về các sản phẩm thực phẩm chức năng cho sức khỏe và chế độ ăn uống tại Hàn Quốc.

Công ty có nhiều dòng sản phẩm khác nhau, như Nutri D-Day Diet (giảm cân và đốt cháy mỡ thừa), Nutri D-Day Collagen (cung cấp collagen và hyaluronic acid cho da), Nutri D-Day Liver (bổ gan và hỗ trợ chức năng gan), Nutri D-Day Multi Functional Supplement (bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể)...

Các sản phẩm của Nutri D-Day đều được sản xuất bởi các nhà máy uy tín, có chứng nhận GMP, HACCP, ISO... và được kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn.