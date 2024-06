Ô tô bị tàu hỏa đâm nát đầu vì đỗ gần đường ray: Chủ xe có được bảo hiểm bồi thường thân vỏ?

Như Dân Việt đưa tin, khoảng hơn 17h chiều 5/6, anh N. (39 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đỗ ô tô màu đỏ BKS Hà Nội ngay sát đường tàu. Sau khi tài xế rời xe ra ngoài, đúng lúc này tàu hỏa đi đến. Một số người dân đã hô hoán gọi tài xế đánh xe ra nhưng không kịp. Chiếc xe bị tàu hỏa đâm trúng phần đầu, đẩy đi một đoạn. Vụ việc khiến phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng.



Lái xe dừng đỗ không đảm bảo an toàn

Tiến sĩ Luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho hay, qua clip cho thấy chiếc xe ô tô đỗ sát với đường sắt, khi tàu hỏa đi qua đã xảy ra va quệt khiến chiếc xe hư hỏng nặng ở phía mũi xe.

Điều đáng chú ý là việc đỗ xe như vậy là sai quy định, những người dân xung quanh đều nhận ra và đã cảnh báo, gọi người này đánh xe đi chỗ khác nhưng người đàn ông này không thực hiện, đến khi anh này chạy ra đã muộn.

Theo quy định tại Điều 18 Luật giao thông đường bộ, dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian.

Dừng đỗ xe là một trong những trạng thái khi tham gia giao thông, việc dừng đỗ xe phải tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn của luật giao thông đường bộ để tránh va chạm, tai nạn giao thông cũng như không cản trở giao thông đường bộ.

Điều 18 Luật giao thông đường bộ quy định quy tắc khi dừng đỗ xe như sau: Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết; Cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; Trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình;

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh cắt từ clip.

Trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng xe, đỗ xe phải dừng, đỗ xe tại các vị trí đó; Sau khi đỗ xe, chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn; Nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết;

Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn; Khi dừng xe, không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái; Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải được chèn bánh.

Ngoài ra, Luật giao thông đường bộ cũng quy định: Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây: Bên trái đường một chiều; Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất; Trên cầu, gầm cầu vượt; Song song với một xe khác đang dừng, đỗ; Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau; Nơi dừng của xe buýt; Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức; Tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; "Trong phạm vi an toàn của đường sắt"; Che khuất biển báo hiệu đường bộ.

Như vậy, theo quy định tại điều 18 của Luật giao thông đường bộ việc dừng đỗ xe phải đảm bảo an toàn cho bản thân và an toàn cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông, nghiêm cấm việc dừng đỗ xe "trong phạm vi an toàn của đường sắt".

Lái xe có được đền bù thân vỏ?

Luật sư Cường cho biết, Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. Cụ thể, Phụ lục II của Nghị định 56 đã mô tả chi tiết cách xác định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, trong đó có hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường sắt.

Chiều rộng hành lang ATGT đường sắt được tính từ mép ngoài phạm vi bảo vệ đường sắt trở ra mỗi bên, và được xác định như sau: Đường sắt tốc độ cao trong khu vực đô thị là 05 mét, ngoài khu vực đô thị là 15 mét; Đường sắt đô thị đi trên mặt đất, đường sắt còn lại là 03 mét.

Chiều cao hành lang an toàn giao thông đường sắt được tính từ mặt đất trở lên theo phương thẳng đứng đến giới hạn phạm vi bảo vệ trên không của đường sắt.

Như vậy, theo quy định của pháp luật khoảng cách thuộc phạm vi an toàn đường sắt tối thiểu là 3m, thông thường là 5m trở lên.

Tiến sĩ Luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

"Qua clip cho thấy chiếc xe ô tô đỗ tiếp giáp với đường sắt mà không đảm bảo phạm vi an toàn theo quy định của pháp luật nên hành vi đỗ xe này là vi phạm luật giao thông đường bộ và đường sắt. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng sẽ làm rõ chiếc xe ô tô này thuộc quyền sở hữu của ai, nếu không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của người lái xe, chiếc xe đi thuê, đi mượn và hậu quả thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc thiệt hại thiệt hại đối với tàu hỏa hoặc người khác từ 100.000.000 đồng trở lên thì sẽ khởi tố vụ án hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự để xử lý.

Trong tình huống tai nạn giao thông này lỗi hoàn toàn thuộc về người điều khiển xe ô tô thì mọi thiệt hại gây ra người này đều phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp, lái xe ô tô không mua bảo hiểm thì họ không đưởng hưởng bảo hiểm theo quy định. Còn trường hợp mua bảo hiểm, nếu như chủ xe dừng, đỗ xe trái phép bị xe khác tông phải, lực lượng chức năng (Công an khu vực hoặc CSGT) kết luận là do dừng, đỗ sai quy định thì loại trừ việc bồi thường bảo hiểm. Việc loại trừ bảo hiểm còn tùy thuộc vào hợp đồng bảo hiểm của từng đơn vị.