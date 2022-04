Ông Lương Ngọc An thôi giữ chức Phó Tổng biên tập báo Văn nghệ

Sáng nay (16/4), Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam vừa ra thông báo về kỳ họp thường lệ thứ 4 khóa X diễn ra vào ngày 15/4.

Theo đó, kỳ họp này do Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều chủ trì, với sự tham gia đầy đủ của các Ủy viên Ban Chấp hành: Trần Đăng Khoa, Nguyễn Bình Phương, Khuất Quang Thụy, Trần Hùng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Bích Ngân, Phan Hoàng, Hữu Việt, Lương Ngọc An, Vũ Hồng.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện của một số cơ quan Trung ương và nhà thơ Hữu Thỉnh – Cố vấn Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

Cuộc họp kỳ họp thường lệ thứ 4 khóa X của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra vào ngày 15/4. (Ảnh: HNV)

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành thông báo quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ Phó Tổng biên tập, Thư ký toà soạn Báo Văn Nghệ để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1.5.2022. Đây là quyết định theo Nghị quyết số 05-NQĐĐ ngày 14.4.2022 của Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam. Văn bản do Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ký.

Ông Lương Ngọc An trong ngày được trao quyết định giữ chức Phó Tổng biên tập Báo Văn nghệ. (Ảnh: HNV)

Ông Lương Ngọc An sinh năm 1965 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm báo, làm thơ, có thời gian công tác hơn 30 năm tại báo Văn nghệ. Vừa qua, ông bị nhà thơ Dạ Thảo Phương - một đồng nghiệp cũ của ông ở báo Văn nghệ trẻ tố cáo việc bị ông bạo hành và cưỡng bức nhiều lần trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2000. Ông Lương Ngọc An sau đó cho biết đã gửi các giấy tờ liên quan tới các cơ quan công an nhờ can thiệp. Hiện vụ việc vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Hội Nhà văn cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về sự việc này.

Trong khi đó, Dạ Thảo Phương sinh năm 1974, cô từng được đánh giá là nữ nhà thơ nhiều triển vọng với giọng thơ lạ vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ XX.

Ngày 13/4, nhà văn Bùi Mai Hạnh, hiện đang sinh sống tại Úc cũng đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân tố cáo ông Lương Ngọc An từng tấn công tình dục bà cách đây 25 năm. Theo chia sẻ của bà, ông An đã đột nhập vào phòng riêng và có hành động lạm dụng, tuy vậy, vì một số lý do, hành vi cưỡng hiếp chưa được thực hiện được.

PV Dân Việt cũng đã gọi điện tới Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhằm trao đổi về việc điều động ông Lương Ngọc An, tuy vậy ông Thiều hiện tắt máy.