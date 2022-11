Quán trứng vịt lộn có hương vị đặc trưng, hút thực khách ngày bán cả nghìn quả

Quán trứng vịt lộn nước dừa nổi đình đám tại Quận 3, TP.HCM hôm nào cũng bán hết cả nghìn trứng

Nằm trên con đường Bàn Cờ, cạnh những con đường lớn sầm uất tại quận 3, quán trứng vịt có thâm niên hơn 10 năm nay gây xôn xao với nhiều thực khách vì món trứng lộn luộc bằng nước dừa xiêm và món xào me thơm ngon.

Mỗi ngày, chị chủ tiết lộ bán từ 2000 đến 3000 trứng, nhiều khi luộc không kịp để bán cho khách. Từ năm nay thì nhiều TikToker và YouTuber kéo đến quay quán này nên lượng khách tìm đến quán trứng nhỏ này cũng nhiều gấp vài lần so với những năm trước. Có hai điều tạo nên sự “ăn khách” của quán trứng bình dân này, chính là cách luộc trứng độc đáo và muối tiêu tự rang.

Ảnh: @diadiemanuong, @ghienan.hehe

Cách luộc trứng ở đây vô cùng tỉ mỉ và kỳ công, hàng nghìn trứng được chọn từ những con vịt chạy đồng dưới miền Tây. Khi đem lên đến thành phố sẽ được rửa thật sạch lớp bùn đất rồi mới bắt đầu đi luộc.

Quá trình luộc trứng được chị chủ tên Vân sử dụng toàn là nước dừa tươi, dằn thêm chút muối để hương vị thêm đậm đà. Khi trứng đã chín thì chị sẽ vớt ra rồi đem vào xửng hấp cùng với gừng lần nữa để trứng đến tay thực khách luôn nóng và có mùi vị dịu nhẹ đặc trưng. Bởi vì thế nên trứng ở đây khi thưởng thức sẽ thấy mềm vì phần con được tuyển chọn không quá non cũng không quá già, mùi vị cũng thơm hơn so với những nơi khác.



Đĩa trứng quen thuộc của quán là món trứng vịt lộn ăn kèm với rau răm và không thể thiếu muối tiêu tự rang. Vì muối nhà làm nên không có vị “công nghiệp” như những quán khác mà muối chấm ở đây có màu cam cam, khi ăn vắt thêm nước tắc thơm nồng chấm trứng vịt là “chuẩn bài”.



Ảnh: @sonrakhe, @hungbabyngo

Ngoài đặc trưng là món trứng vịt luộc, thì trứng vịt, trứng cút xào me ở đây cũng là một món được xếp vào danh sách những món bán chạy tại quán. Giới trẻ bây giờ đi đâu cũng thích tóp mỡ được cho vào món ăn, nên dĩa trứng xào me ở đây cũng không ngoại lệ. Sau khi xào với nước me chua ngọt, đậm vị thì chị chủ còn ưu ái rắc thêm rau răm, đậu phộng cùng tóp mỡ béo giòn ăn kèm làm tăng thêm độ ngon của trứng xào me.



Ảnh: @diadiemanuong

Lúc trước, quán này chỉ là một xe đẩy vỉa nhỏ trên lề đường Bàn Cờ giao với đường Nguyễn Đình Chiểu, chỗ bán cũng không cố định mà bị dời đi dời lại mỗi ngày. Bây giờ buôn bán khá khẩm và được nhiều người biết đến hơn nên chị Vân chủ quán quyết định thuê luôn một căn nhà gần đó để buôn bán trứng.

Khách hàng cũng được bố trí chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái hơn chứ không cần phải “xách ghế” đi tìm chỗ ngồi như xưa. Sau khi dời được vào căn nhà khang trang, số người biết đến quán hột vịt này ngày càng nhiều nên hôm nào cũng chỉ mới đến 7-8 giờ là đã hết trứng lộn, chỉ còn trứng vữa và những đồ khác.



Ảnh: Hẻm Sài Gòn

Không chỉ thu hút thực khách vì độ mến khách và hương vị trứng thơm ngon không lẫn vào đâu được, quán trứng còn ghi điểm với thực khách bởi giá cả ở đây cũng rất bình dân. Mỗi trái trứng vịt lộn luộc ở đây chỉ có giá 7.000 đồng và xào me là 8.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng hay ghé đến đây còn nhờ một phần vào chất lượng vì trứng ở đây bán ngày nào hết ngày đó, mỗi ngày chỉ luộc đúng số lượng nên không có chuyện trứng để lại qua ngày hôm sau bán tiếp. Nên đôi khi quán cũng được gắn liền với cái tên trứng vịt lộn “chảnh” vì hôm nào bán quá đắt thì người đến trễ hơn sẽ không còn gì để ăn, nhiều người đi một quãng đường xa đến quán nhưng chỉ đành ngậm ngùi nhận về câu: “Hết trứng rồi anh chị ơi”. Nhưng dù như vậy thì nhiều người vẫn không tỏ ra khó chịu mà đành chờ đến ngày hôm sau.



Ảnh: @ghienan.hehe

Vì phần lớn mọi người đến quán vì đã "nghiện" hương vị trứng đặc biệt mà không một quán hột vịt lộn nào khác có. Một khi đã thử, thế nào bạn cũng muốn quay lại lần hai vì hương vị đặc biệt của món ăn ở đây.