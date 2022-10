Quảng Nam: Hết oằn mình chống lũ xong lại khổ sở với bùn non, rác thải

Ngày 11/10, ngay sau khi nước sông Tiên ở địa phương huyện Tiên Phước, Quảng Nam bắt đầu rút, người dân thị trấn Tiên Kỳ, nhanh chóng đã tập trung vào công tác dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Nước lũ rút đi, những lớp bùn non dày đặc trên nền đường, nền nhà. Ảnh: T.H

Mưa lũ xuất hiện làm ngập nhiều nơi, người dân Tiên Phước phải dùng ghe, thuyền để về nhà

Do mưa lớn kéo dài những ngày qua, vào tối ngày 10/10, mực nước sông Tiên dâng lên nhanh hàng mét khiến nhiều nhà dân tại thị trấn Tiên Kỳ bắt đầu bị ngập sâu trong nước. UBND thị trấn Tiên Kỳ đã đến từng nhà người dân để giúp đỡ dọn dẹp đồ đạc, vận động di dời đến nơi an toàn. Lượng Công an huyện, dân quân thị trấn cũng tham gia hỗ trợ và ứng cứu các hộ dân ở vùng ngập sâu, người già neo đơn, bệnh tật… đưa đến nơi an toàn hết.

Người dân xứ Quảng hết oằn mình chống lũ xong lại vất vả với lớp bùn non. Ảnh: N.H

Sáng ngày 11/10, ngay sau khi nước rút, người dân thị trấn Tiên Kỳ đã tập trung dọn dẹp vệ sinh, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt, người dân khối phố Bình Phước, khu vực chợ Tiên Kỳ, tối qua 10/10, nước sông Tiên dâng nhanh đã gây ngập lụt hoàn toàn khu chợ, có nơi ngập sâu 1,5m khiến những lớp bùn non kèm rác thải các nơi đổ về đóng thành lớp lớp khiến cho công tác dọn dẹp của người dân càng khó khăn.

Những lớp bùn non dày đặc sau khi nước lũ rút đi làm cho công tác dọn dẹp của người dân càng thêm khó khăn. Ảnh: N.H

Bà Võ Thị Nhung (khối phố Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ) cho biết: "Tối qua tầm gần 18 giờ nước sông Tiên dâng lên rất nhanh, khoảng một tiếng đồng hồ sau nước ngập toàn bộ khu chợ và vùng lân cận xung quanh.

Bà con nhờ chuẩn bị chủ động từ trước nên cũng không gây thiệt hại lớn, tuy nhiên một số đồ đạc của người dân cũng bị nước nhấn chìm, cuốn trôi. Bây giờ nước rút, bà con đã tập trung thu dọn vệ sinh và mua hóa chất về khử trùng môi trường sống, phòng các loại dịch bệnh bùng phát sau lũ. Cái khó khăn nhất lúc này là khu vực chợ chưa có điện trở lại, nên không thể bơm nước sinh hoạt, vệ sinh lau chùi nhà cửa".

Nước lũ làm ngập nhà, sau khi rút đi những lớp bùn non đọng lại trong nhà người dân. Ảnh: T.H

Sau khi nước rút, chính quyền thị trấn Tiên Kỳ đã tuyên truyền vận động người dân nước rút đến đâu vệ sinh môi trường đến đó, đồng thời chỉ đạo cho cán bộ, đơn vị, hội đoàn thể xuống kiểm tra tình hình, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp nhà cửa, khử trùng nguồn nước bằng các hóa chất đảm bảo vệ sinh sau lũ, tránh bùng phát dịch bệnh.

Hiện một số nơi ở Quảng Nam vẫn chưa có điện, người dân đành dùng máy nổ phát điện để giúp dọn dẹp thuận lợi hơn. Ảnh: T.H

Ông Lê Xuân Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết, trước mắt, thị trấn cử lực lượng xuống hướng dẫn bà con có nhà bị ngập lụt tiến hành dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Đồng thời, thị trấn sẽ bố trí máy xúc, máy ủi đến dọn dẹp bùn lầy, rác thải khu vực sau chợ Tiên Kỳ, dọc theo đoạn bờ kè sông Tiên.