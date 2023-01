Rapper Thỏ (Da LAB): "Tôi không né tránh hay kiêng kỵ điều gì trong năm tuổi"

"Tiếc nuối không phải tính cách của tôi"

Năm 2022 của anh đã đi qua như thế nào? Hãy chia sẻ một sự kiện đáng nhớ đối với anh cũng như Da LAB?

- Với tôi, 2022 là một năm để lại rất nhiều dấu ấn. Đây là năm mà mọi người trở lại nhịp sống cũ sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tôi cùng các thành viên trong nhóm cũng lại tiếp tục những dự định trên con đường của mình.

Với tôi, ký ức đáng nhớ bậc nhất có lẽ là khoảnh khắc tôi được đứng chung sân khấu với ban nhạc A1 khi họ sang diễn ở Việt Nam. Đây là một ban nhạc quốc tế mà tôi yêu thích từ khi còn thơ ấu, sự xuất hiện của họ biến giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Chắc hẳn những khán giả khi theo dõi chương trình này cũng biết tôi đã xúc động và bối rối như thế nào.

Rapper Thỏ của nhóm nhạc Da LAB. (Ảnh: FBNV)

Liệu có còn điều gì tiếc nuối hoặc anh chưa làm được?

- Tôi không nuối tiếc điều gì vì đây cũng không phải là tính cách của tôi. Tôi chỉ mong mình có nhiều sức khỏe và nhiệt huyết hơn để có thể tham gia sâu sắc và chất lượng hơn vào các hoạt động của nhóm. Tôi nghĩ, trong năm mới Quý Mão này, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện thể chất nhiều hơn để có sức khỏe tốt hơn.

Năm qua, Da LAB vẫn duy trì được sức nóng và có bài "hit", nhưng nhiều khán giả tự hỏi tại sao các anh ít xuất hiện trên các gameshow cũng như sự kiện?

- Do đặc thù hoạt động của nhóm nên chúng tôi ít được mời tham gia vào các gameshow. Một phần do chưa có nhiều kinh nghiệm, phần còn lại là do nhóm 4 người nên rất khó có chương trình phù hợp để đông đủ cả 4 thành viên cùng tham gia. Chúng tôi vẫn cố gắng tương tác với khán giả trên mạng xã hội và giao lưu nhiều nhất có thể khi đi diễn.

Khán giả thường rất thích thú khi anh đưa chính bản thân ra so sánh với các sao Hàn, dường như anh rất yêu thích K-pop? Nếu được mời hợp tác với một nghệ sĩ tới từ Hàn Quốc thì anh nghĩ tới ai?

- Đúng vậy, tôi là người hâm mộ K-pop từ khi còn nhỏ. Những nhóm nhạc tôi yêu thích ở thế hệ Gen 2 là các nhóm đời đầu và gần lứa tuổi tuổi tôi như: Super Junior, Big Bang, DBSK... Ngoài ra, tôi cũng theo dõi những nghệ sĩ độc lập của Hàn Quốc thời kỳ gần đây.

Về việc hợp tác với một nghệ sĩ từ Hàn Quốc, câu trả lời thật khó vì có quá nhiều lựa chọn. Tôi vẫn luôn tìm kiếm và cố gắng nắm bắt những cơ hội để tiếp cận với các nghệ sĩ đến từ K-pop nhưng hiện tại cũng chưa kết nối được với ai. Xét về mặt thương mại, việc kết hợp với một thần tượng luôn là tốt nhất. Còn về mặt nghệ thuật, tôi mong mình được làm việc với Gaeko (nhóm Dynamic Duo) hoặc Zion T, đó là những nghệ sĩ mà tôi yêu thích.

Da LAB là một trong những nhóm nhạc trẻ được yêu thích nhất tại thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)

"Tôi không thể theo kịp những xu hướng trên mạng xã hội"

Showbiz Việt ngày càng tấp nập với hàng loạt gương mặt mới xuất hiện. Da LAB làm gì để luôn duy trì được sức nóng của mình? Anh có nghĩ tới việc ra các ca khúc "bắt trend" trên mạng xã hội để dễ tiếp cận công chúng trẻ hơn?

- Thú thực chúng tôi chẳng có bí quyết gì cả, chỉ là cố gắng từng ngày thôi - cố gắng làm sao để làm ra những bản nhạc chất lượng nhất và cố gắng tỉnh táo trong công việc.

Tôi đã lớn tuổi nên nhiều khi không thể theo kịp các trend (xu hướng) hiện tại trên mạng xã hội. Tôi cũng không đánh giá gì cả, bởi mỗi thời mỗi kiểu. Do liên quan đến công việc nên tôi cũng luôn cố gắng theo dõi các sự kiện. Việc này cũng là để quản lý con cái, định hướng cho con khi tiếp xúc với các xu hướng này – chúng tốt hay xấu, phù hợp hay không phù hợp.

Ca khúc "Thanh xuân" của Da LAB (Nguồn: Youtube Da LAB)

Được biết, năm Quý Mão là năm tuổi của Thỏ, thường thì quan niệm của anh về điều này như thế nào?

- Tôi cảm thấy mình làm tốt mọi việc là được, còn tôi không bao giờ kiêng kỵ không làm việc này, việc kia vào năm tuổi. Tôi luôn nghĩ những việc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày đã vận hành theo quỹ đạo tự nhiên của nó, cá nhân tôi không né tránh bất cứ điều gì cả.

Hãy chia sẻ một chút dự định của anh trong năm mới?

- Chúng tôi không chạy đua trong việc cho ra mắt sản phẩm, cứ thả lỏng tập trung biểu diễn, rồi cái gì đến sẽ đến. Trong năm mới, tôi hi vọng vẫn Da LAB vẫn có nhiều cơ hội gặp gỡ những khán giả yêu thích dòng nhạc của mình và vững bước trên con đường chúng tôi đã lựa chọn.

Cảm ơn những chia sẻ của anh! Chúc anh năm mới nhiều may mắn, an lành!

- Cảm ơn bạn! Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng năm mới độc giả Dân Việt! Chúc các bạn một năm mới với nhiều sức khỏe, nhuệ khí và thành công.

Rapper Thỏ (Da LAB) tên thật là Nguyễn Trọng Đức, sinh năm 1987 tại Hà Nội. Anh từng là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân trước khi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Nickname Thỏ được anh sử dụng do yêu thích ca khúc "Rabbit run" của Eminem. Hoạt động từ năm 2007, Thỏ cùng với các thành viên của Da LAB đã để lại hàng loạt ca khúc được công chúng yêu thích: "Một nhà"; "Thanh xuân"; "Gác lại âu lo"…