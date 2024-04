Sau điều chỉnh, TP.HCM bắn pháo hoa những điểm nào?

Dịp Lễ 30/4 năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Các điểm gồm: Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) đây là điểm bắn tầm cao duy nhất; Khu biệt thự Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức - bắn trên sà lan); Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức); Lô N4-D6 Khu Công nghiệp Tây Bắc (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi); Công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11).

Lễ 30/4 năm nay, TP.HCM bắn pháo hoa tại 5 điểm. Ảnh: Hoàng Phương

Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4/2024. UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh thành phố xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và TP.Thủ Đức, các địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm và thời gian nêu trên; cấp phát phù hiệu cho các lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ bắn pháo hoa.

Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa.

Triển khai phương tiện xe chữa cháy tham gia trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa đến các địa điểm bắn pháo hoa và trong quá trình chuẩn bị, thực hành bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn; bố trí ca nô, lực lượng, phương tiện túc trực tại các điểm bắn pháo hoa để sẵn sàng xử lý tình huống khi có lệnh.

Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) là điểm bắn pháo hoa tầm cao duy nhất trong đợt này. Ảnh: H.P

Sở GTVT TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh các điểm bắn (từ điểm 1 đến 3).

Đồng thời, phối hợp với Công an TP.HCM, Lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM, phân luồng các tuyến đường trên bộ, dưới sông xung quanh khu vực bắn pháo hoa. Không cho các phương tiện lưu thông đậu, dừng trong phạm vi cách vị trí bắn pháo hoa từ 1.000m trở ra.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với các đơn vị tuần tra trên sông dọc tuyến sông Sài Gòn (từ điểm 1 đến 3). Bố trí ca nô, lực lượng túc trực tại các điểm bắn pháo hoa trên sông Sài Gòn.

Trước đó, theo Công văn 2049 của UBND TP.HCM, thành phố thực hiện bắn pháo hoa tại 16 điểm. Như vậy kế hoạch mới nhất của thành phố đã giảm bớt 11 điểm bắn pháo hoa dịp Lễ 30/4 năm nay.